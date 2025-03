Sanremo: nel quartiere del Polo Nord esplode la polemica dei residenti "Viviamo il parcheggio 'selvaggio' e nessuno interviene"

E’ bastato tornare sul problema del parcheggio ‘selvaggio’ nel quartiere del Polo Nord a Sanremo e in molti si sono scatenati nel commentare una situazione che, ad onor del vero, si protrae da tanti anni.

Di fatto la corsia a monte all’incrocio tra via Galileo Galilei e corso Inglesi non è mai percorribile e, solo grazie allo slargo presente, non si creano gravi ingorghi di quella che dovrebbe essere una strada che snellisce il traffico tra il centro e la zona della Foce. Il parcheggio selvaggio, come evidenziato da molti residenti e nostri lettori, è presente nella zona quotidianamente e, in modo saltuario crea problemi al transito.

Molte invettive di residenti e semplici automobilisti trattano degli scooter e delle moto lasciati sui posti delle auto o di mezzi (auto, moto e furgoni) di aziende presenti nella zona, che vengono lasciati praticamente in mezzo alla strada. Chi transita a piedi, magari con passeggini e carrozzine, sulla discesa verso via Caduti dal Lavoro, è spesso costretto a passare in strada, proprio perché il marciapiede è invaso. I residenti fanno anche pesare, giustamente, la presenza di due scuole dove i genitori portano e vanno a prendere gli alunni, con ulteriori rischi.

In tutte le lettere ricevute viene chiesto a chi deve far rispettare le norme, ovvero le forze dell’ordine, di intervenire con maggiore frequenza, sanzionando in particolare chi reitera ogni giorno le infrazioni, occupando parte della strada a discapito di chi deve transitare. Il disagio di chi vive nel quartiere è palpabile dalle lettere arrivate alla nostra redazione, per l’uso selvaggio della strada, usato come uno spiazzo per macchine, mezzi di cantiere, moto, furgoni di spedizionieri ad ogni ora tutti i giorni praticamente sparpagliati.

E’ evidente la mancanza di parcheggi mentre si moltiplicano inspiegabilmente le fermate dell'autobus e le batterie di bidoni per la spazzatura a discapito della sosta. In molti hanno chiesto alle forze dell’ordine di salire fino al piazzale del Polo Nord, visto che molto spesso transitano principalmente nella zona funivia dove c’è il senso unico e gravi problemi di intoppo non se ne creano.