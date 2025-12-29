Tragico incidente in corso Allende ad Imperia: scooter si schianta contro un albero, un morto e un ferito grave (Foto)

Tragico incidente a Piani, in corso Allende: nel pomeriggio, verso le 17, uno scooter con due persone a bordo si è schiantato contro un albero che costeggia la strada. Un uomo di 45 anni è deceduto sul colpo a causa dei traumi riportati. L’altro, un quarantaquattrenne di nazionalità straniera, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso dall’elisoccorso Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter procedeva a velocità sostenuta. Probabilmente a causa della velocità, il conducente ha perso il controllo del mezzo e il veicolo si è schiantato contro l’albero. L’impatto è stato talmente violento da far prendere fuoco allo scooter quasi istantaneamente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, tra cui la Croce Bianca di Imperia, il Mezzo di Soccorso Avanzato della Croce d’Oro, l’automedica, oltre agli elisoccorso Drago e Grifo da Genova (poi rientrato) e Albenga. Presenti anche la polizia stradale di Imperia e i vigili del fuoco.

La strada è temporaneamente chiusa al traffico mentre proseguono i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza della zona.

Notizia in aggiornamento: i particolari su La Voce di Imperia