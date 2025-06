Nuova Giunta a Vallecrosia, Alfonso Bruno (Fratelli d'Italia): "C'è molta delusione"

"C'è molta delusione". Così Alfonso Bruno, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, commenta l'ufficialità della nuova Giunta del neo sindaco di Vallecrosia Fabio Perri.

La scelta di Cristian Quesada come nuovo vicesindaco non è stata ben vista dal rappresentante dell'ex partito del neo sindaco. "Auguro alla nuova Amministrazione di fare il bene della città" - dice Bruno - "Hanno scelto di fare un gruppo civico, però, con il Pd, visto che il neo vicesindaco è attualmente coordinatore provinciale del Partito Democratico. Per il bene della città mi auguro che riescano veramente a far diventare Vallecrosia come hanno annunciato in campagna elettorale ma, a riguardo, ho delle grandi riserve".

Perri si è, infatti, 'spogliato' della casacca di Fratelli d’Italia per correre come civico per la poltrona di sindaco di Vallecrosia che, alla fine, è riuscito a conquistare. "C'è una delusione personale su quanto accaduto a Vallecrosia" - sottolinea - "Anche se le persone elette erano già al di fuori del partito alcuni elementi di spicco di FdI hanno, però, festeggiato insieme all'attuale vicesindaco di Vallecrosia".

Una scelta che sembra aver creato tensioni all'interno del partito FdI. "Io, invece, ho detto come stavano le cose, sottolineando che Fratelli d'Italia non era in nessuna lista, dimostrando la coerenza che c'è in me" - afferma Alfonso Bruno - "Sono e rimango un uomo di partito anche se non più così sicuro sul circolo di Vallecrosia".

Sembra, perciò, che qualche filo si sia spezzato all'interno del vecchio gruppo di Fratelli d'Italia creato insieme a Fabio Perri. Con l'alleanza Pd ed ex FdI, che ha fatto storcere non pochi nasi, quale sarà il futuro di Fratelli d’Italia a Vallecrosia, soprattutto in vista del congresso cittadino di FdI? Nell'aria si sente odore di tempesta.