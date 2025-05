Eletto il nuovo Sindaco di Vallecrosia: il commento di Armando Biasi "Sconfitta di misura ora vediamo cosa sa fare Fabio Perri"

Deciso il commento, al termine dello scrutinio che ha decretato Fabio Perri neo Sindaco di Vallecrosia, dall’ex primo cittadino Armando Biasi, candidato nella lista dello sconfitto, ovvero Marilena Piardi ed oggi Consigliere regionale della Lega.

“E’ stata una sconfitta al fotofinish – ha detto – E, sicuramente, ha prevalso un voto di polemica che, dal mio punto di vista è incomprensibile, vista l’evoluzione che ha avuto la città negli ultimi anni. Probabilmente è un ‘voto di pancia’ del cittadino che, anziché valutare l’impegno del modello amministrativo ed i palesi risultati, hanno preferito ascoltare il cosiddetto ‘al lupo al lupo’.”

Biasi fa un plauso a Marilena Piardi: “Come tutta la lista – prosegue - si è impegnata per tutta la campagna. Io sono probabilmente il più votato della città e, quindi, a chi diceva che andando in Regione avevo perso il consenso dei cittadini, posso tranquillamente dire che non è così”.

Un pensiero anche all’avversario che ha vinto, non senza una punta di polemica: “Faccio sicuramente il mio in bocca al lupo a Fabio Perri che, dopo anni di polemica e di dichiarazioni del ‘io sono più bravo’, potrà far vedere cosa sa fare. Io entrerò in Consiglio comunale e valuterò l’azione e il lavoro della nuova amministrazione. Lo farò senza essere contrario a prescindere ma sempre per il bene della città”.