Vallecrosia: superato il 50% alla chiusura definitiva delle urne ma il calo dell'affluenza di oltre il 4%

Ha di poco superato il 50 per cento l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative di Vallecrosia. Da pochi minuti è iniziato lo scrutinio all’interno delle 7 sezioni dove si è votato e, ancora una volta come in tante altre città, il dato che emerge è il calo della percentuale votanti.

Al termine è risultata del 50,88%, in calo rispetto al 55,19 delle precedenti elezioni. E’ stata la sesta sezione a segnare la percentuale massima con il 67,64%, seguita dalla seconda (52,25%), la quarta (52,24%), terza (51,95%), quinta (51,34%), settima (44,98%) e prima sezione (43,46%).

A breve i primi risultati.