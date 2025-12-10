Sanremo partecipa a Nizza al progetto DigiPol: cooperazione transfrontaliera per la sicurezza urbana digitale

“Abbiamo accolto con vero piacere l’invito della città di Nizza a partecipare all’incontro di presentazione del progetto DigiPol, un’iniziativa che ci permette di comprendere più a fondo la realtà, le sfide e le prospettive della cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza urbana. Questo percorso condiviso rappresenta un’opportunità preziosa per rafforzare il dialogo tra istituzioni, migliorare il coordinamento operativo e costruire soluzioni innovative a beneficio dei nostri territori”.

Così il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, in occasione della partecipazione del Comune di Sanremo a Nizza alla presentazione del progetto “DigiPol” che vede coinvolte le città di Nizza e Torino.

Oltre al presidente Il Grande, erano presenti il comandante della polizia locale Fulvio Asconio, il vicecomandante Erica Biondi Zoccai e il primo commissario Jacopo Marsiglia.

Tramite il progetto Digipol, Nizza e Torino stanno digitalizzando alcuni luoghi emblematici del proprio territorio, predisponendo strumenti di formazione digitale per la polizia municipale capaci di unire digitalizzazione e formazione, attuando nuovi protocolli operativi.

Si tratta, infatti, di un modello di avanguardia, che permette di raggiungere alti livelli sotto il profilo della sicurezza urbana digitale, da cui il Comune di Sanremo può trarre utili spunti di crescita.

La finalità del progetto è quella di sviluppare strumenti di formazione comuni per le forze di polizia locali, adattati alle caratteristiche specifiche di queste aree transfrontaliere, al fine di migliorare la sicurezza e definire una risposta adeguata alle sfide specifiche.

“Un’occasione per il Comune di Sanremo – conclude il presidente Il Grande - affinché gli scambi fra Sanremo e Nizza già avviati possano proseguire e intensificarsi, nell’interesse delle rispettive comunità, in particolare su temi strategici come quelli della sicurezza urbana”.