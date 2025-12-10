 / Politica

Politica | 10 dicembre 2025, 14:21

Caso del gazebo di Forza Italia a Bordighera: il segretario Vassallo "Sorpreso dalla scelta frettolosa del sindaco Ingenito"

"Il vice coordinatore cittadino Marco Zagni ha già avviato tutte le procedure necessarie per tutelarsi rispetto alle affermazioni rese in Consiglio comunale"

“In merito al caso del gazebo di Bordighera e all’esposto presentato dal Sindaco Ingenito, ribadisco che Forza Italia opera con le proprie forze ed è totalmente estranea a ogni utilizzo improprio di personale comunale”. Interviene in questo modo Simone Vassallo, segretario provinciale di Forza Italia.

“Rimango sorpreso – prosegue Vassallo - dalla scelta frettolosa fatta a mezzo stampa dal Sindaco di revocare le delghe all'Assessore Marzia Baldassarre, persona seria e competente, che insieme al vice coordinatore cittadino Marco Zagni ha già avviato tutte le procedure necessarie per tutelarsi rispetto alle affermazioni rese in Consiglio comunale. Una decisione così repentina non può non avere ripercussioni politiche”.

“Forza Italia – termina Vassallo - valuterà con responsabilità e buonsenso, prima di tutto per il bene della comunità di Bordighera, e aprirà un tavolo politico insieme alle altre forze di coalizione per definire le conseguenze di quanto accaduto vista anche la mancanza di numero legale in Consiglio Comunale, dove non è  stato più possibile proseguire i lavori con la votazione del bilancio”.

