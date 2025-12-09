Bordighera, i consiglieri di maggioranza e minoranza abbandonano l'aula: salta il consiglio comunale

I consiglieri comunali di maggioranza e minoranza abbandonano l'aula. Il caso del gazebo di Forza Italia a Bordighera fa così saltare la seduta odierna del consiglio comunale.

Dopo la pausa di cinque minuti richiesta dal sindaco Vittorio Ingenito all'inizio della seduta interviene nuovamente l'assessore Marzia Baldassarre. "Andrò a raccontare anche io come sono accaduti realmente i fatti, dal mio punto vista, al comando in modo che abbiamo un resoconto puntuale di tutto" - sottolinea l'assessore Marzia Baldassarre.

In seguito, sia i consiglieri di maggioranza che di minoranza hanno abbandonato a turno la sala rossa del Palazzo del Parco. "A causa di questa situazione, non come capogruppo di Fratelli d'Italia ma come Massimiliano Di Vito, abbondono l'aula" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Massimiliano Di Vito.

"Sono d'accordo con Massimiliano Di Vito e anche io vi saluto e me ne vado" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Albanese.

"Anche io abbandono la seduta" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Mi dispiace ma questa sera è stata una cosa davvero inaccettabile".

"Come persona questa cosa mi ha destabilizzato abbastanza" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Barbara Bonavia - "Quindi scusate ma devo andare".

"A nome del mio gruppo dico che anche noi abbandoniamo l'aula" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi - "Chiediamo al segretario comunale di verificare se ci sono i numeri per il proseguimento della seduta".

"Verificata la mancanza del numero legale la seduta è aggiornata" - dichiara il presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti che ha decretato così la fine della seduta.