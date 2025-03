Sanremo invasa dalla folla per la sfilata dei carri fioriti: 50mila presenze in città, 25mila dentro il percorso (Foto)

Una marea umana ha invaso Sanremo per l’iconica sfilata dei carri fioriti, confermandosi ancora una volta uno degli eventi più amati e seguiti in tutta Italia. La città dei fiori ha accolto circa 50mila visitatori, mentre all’interno del percorso ufficiale, in piazza Carlo D’Apporto, sono state registrate 25mila presenze, grazie al conteggio effettuato nei varchi, proprio come durante il Festival, dal Comune di Sanremo in collaborazione con Tim.

Numeri importanti, a dimostrazione di quanto Sanremoinfiore sia un appuntamento capace di catalizzare l’attenzione di un vasto pubblico, tra turisti, curiosi e appassionati della tradizione florovivaistica ligure. L’arrivo di così tante persone ha richiesto una gestione attenta e ben organizzata. La polizia locale e l’amministrazione comunale hanno messo in campo piani studiati da settimane, riuscendo a garantire sicurezza e fluidità nei movimenti della folla, senza particolari criticità.

Anche sul fronte del traffico, la macchina organizzativa ha funzionato al meglio: ben 250 pullman hanno raggiunto Sanremo questa mattina, di cui 50 parcheggiati nella zona Foce e 200 nella Valle Armea, pronti a ripartire nel pomeriggio, tra le 15 e le 17, per riportare i visitatori fuori città senza creare eccessivi disagi alla circolazione.

Il colpo d’occhio offerto oggi dalla città ha regalato scorci mozzafiato, con una Sanremo gremita di persone e avvolta dal profumo dei fiori che adornavano i carri in sfilata. Un’edizione che, ancora una volta, ha saputo incantare e lasciare il segno, confermando Sanremoinfiore come uno degli eventi più spettacolari della Riviera dei Fiori.

Ora, con la grande sfilata che volge al termine e il rientro dei turisti, Sanremo può archiviare un altro fine settimana da record, pronto a rinnovare la magia anche negli anni a venire.