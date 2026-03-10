Una settimana di arte, artigianato ed emozioni: tanti visitatori alla mostra collettiva "Voci di donna" a Ventimiglia (Foto)

Una settimana di arte, emozioni e incontri che ha lasciato il segno. Si è conclusa domenica la mostra collettiva di arte e artigianato "Voci di donna" ospitata presso l'ex chiesa di San Francesco a Ventimiglia Alta dedicata all’universo femminile, raccontato attraverso l’arte.

In tanti hanno visitato e ammirato il percorso corale che intrecciava pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico, installazioni e parole che hanno dato forma alle molteplici sfumature della donna. "Si è rivelata molto più di un’esposizione: è stata un’esperienza intensa, capace di unire creatività, sensibilità e storie diverse in un unico grande racconto" - dicono gli organizzatori - "Tra opere, colori e linguaggi artistici differenti, momenti musicali, lo spazio espositivo si è trasformato in un luogo vivo, dove ogni artista ha portato la propria voce, la propria visione e la propria anima. Un dialogo fatto di sfumature, energia e passione che ha saputo coinvolgere il pubblico, creando un’atmosfera autentica e partecipata. La grande presenza di visitatori e l’entusiasmo che si sono respirati durante tutta la settimana, confermano quanto l’arte abbia ancora la straordinaria capacità di emozionare, unire e creare connessioni".

La mostra, a ingresso gratuito, è stata promossa da Impresa Donna di Confesercenti in collaborazione con ART.e e con il patrocinio del comune di Ventimiglia. "Un grazie sincero va al comune di Ventimiglia, al sindaco Flavio Di Muro, al vicesindaco Marco Agosta, all’assessore Adriano Catalano e alla consigliera Franca Bonadonna per la loro fattiva e sentita partecipazione, un sostegno importante che dà forza ai nostri artisti. Un ringraziamento sincero va anche all’assessore Serena Calcopietro per la fiducia, la collaborazione e la sensibilità con cui ha accompagnato questo percorso" - affermano le artiste e gli artisti Beyota, Ciencia Lorenza, Ciuffardi Stefania, Cucinotta Fausta, Dessanay Ivana, Ferrari Giampiero “Piero”, Fiori di Carta Crespa, Garoscio Miranda, Goffredo Salvatore “Bob”, Leone Alia, Lisandra, Lo Passo Rosella, Pallanca Roberto, Panza Daniela, Pescina MariaRosaria, Pixel, Platarotti Wanda, Rezoagli Aurelio, Saglibene Giuseppe, Sally McCorry, Secco Ivan, Setteducati Franca e Yerokhina Iryna - "Un ultimo ringraziamento va ad Impresa Donna Confesercenti e alla presidente Erika Martini, con cui abbiamo consolidato una preziosa collaborazione. 'Voci di Donna' non è stata solo una mostra ma l’inizio di qualcosa di più grande. Un primo passo che apre la strada a nuovi progetti, nuovi incontri e nuove esperienze artistiche. Un’avventura che è appena iniziata. Grazie dal profondo del cuore".