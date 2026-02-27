Sanremo: presentata al Casinò la mostra collettiva diffusa “FESTIVART 2026” (Foto e video)

Si è tenuta nella Sala Ferret del Casinò di Sanremo la presentazione ufficiale di “FESTIVART 2026”, l’esposizione artistica collettiva diffusa che per una settimana ha trasformato Sanremo in un grande palcoscenico creativo.

L’edizione 2026 ha segnato un ritorno simbolico alle origini della manifestazione, approdata proprio nel luogo in cui la kermesse era nata. Un rientro celebrato con un progetto ambizioso: creare un circuito espositivo itinerante capace di intrecciare pittura, suoni ed emozioni, accompagnando il pubblico in un percorso artistico che dal centro cittadino si è snodato fino al cuore storico della città. La mostra è dedicata ovviamente al festival, con una serie di oggetti storici che ne raccontano la tradizione e il legame con il territorio.

Fulcro dell’esperienza è stato infatti il quartiere medievale della Pigna, con i suoi vicoli, archi e piazzette trasformati in spazi espositivi non convenzionali. Qui opere visive, installazioni e performance hanno dialogato con l’architettura storica, creando un itinerario immersivo tra tradizione e contemporaneità.

La mostra diffusa, inaugurata il 22 febbraio e conclusasi il 1° marzo, ha coinvolto artisti provenienti da diversi ambiti espressivi, offrendo al pubblico un’esperienza multisensoriale e partecipata. Numerosi visitatori, residenti e turisti, hanno seguito il percorso tra le varie sedi, contribuendo a rendere l’evento uno dei momenti culturali più vivaci della stagione invernale rivierasca.

Durante la presentazione sono intervenuti anche rappresentanti delle istituzioni e degli artisti coinvolti. Sonia Balestra del CDA del Casinò ha sottolineato il forte legame tra la struttura e la manifestazione musicale: "Per noi del Casinò il festival vale moltissimo, basti pensare che è nato qui. E con questa mostra lo riportiamo a casa in un certo senso. Si tratta però di una mostra diffusa, con molte cose per la città".

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. La consigliera comunale Desiree Negri ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa per il territorio: "Bellissima l’idea di promuovere gli artisti locali. La musica si fa motore dell’arte, rappresentando vari luoghi della città. Speriamo di rivederci nei prossimi anni".

Tra gli artisti, Valentina Martini ha ringraziato per l’opportunità e per la collaborazione istituzionale: "Ringrazio il Casinò per averci ospitato e l’amministrazione per la collaborazione. Siamo un progetto giovane, che però sta crescendo. Vorrei ringraziare tutti gli artisti, che con il loro lavoro stanno dando sempre più risalto all’iniziativa, coinvolgendo anche realtà vicine e rendendo l’arte un importante mezzo di aggregazione sociale".

Alessio Proietti ha infine ricordato le origini del progetto e la sua dimensione culturale e sociale: "Mi unisco ai ringraziamenti ai padroni di casa. Festivart è una risposta di pennello alla musica. Siamo nati lo scorso anno, in occasione del 75° festival, celebrando la città e i suoi luoghi storici, come la Pigna, dove è nata “Fabbrichiamo orizzonti”. Nel corso dell’anno abbiamo preso parte a diverse iniziative, ma dobbiamo anche ricordare come tutto è iniziato. Vorremmo essere anche un progetto di sostegno sociale: pensiamo proprio alla Pigna, che sta vivendo una fase di grande attenzione da parte della città e noi vogliamo dare il nostro contributo in tal senso".

Con questa edizione, FESTIVART ha confermato la propria vocazione a valorizzare il tessuto urbano attraverso l’arte, promuovendo un modello di fruizione culturale diffuso e sostenibile, capace di connettere luoghi, persone e linguaggi creativi in un unico racconto condiviso.