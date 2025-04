Sanremo, riapre il bar di Casa Serena: via alla gara per l’affidamento della concessione

Dopo un lungo periodo di inattività, tornerà a vivere il bar all’interno della RSA di Casa Serena. Il Comune di Sanremo ha dato il via libera alla procedura per l’affidamento in concessione dei locali destinati al servizio di somministrazione alimenti e bevande.

Il servizio sarà concesso per tre anni, eventualmente rinnovabili per altri tre, con un canone base d’asta fissato in 200 euro mensili. La riattivazione del bar è motivata dall’aumento del numero degli ospiti della struttura – saliti oltre quota 100 – e dalla richiesta esplicita emersa nel corso del comitato ospiti e familiari del 18 settembre 2024. Il servizio, ritenuto essenziale per migliorare la qualità della vita all’interno della RSA, sarà assegnato, come tipico di questo tipo di procedure, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato, si legge nel bando, per il 2 maggio 2025: circa venti giorni quindi per ricevere le offerte degli interessati, al termine dei quali gli uffici del Comune avvieranno la fase di valutazione per restituire a Casa Serena il bar. Tutta la documentazione inerente alle modalità di formulazione della domanda sono reperibili sul sito del Comune, nella sezione dell'albo pretorio.

Dopo quasi due anni si torna quindi a parlare del bar della struttura, che era stato chiuso nel 2023 e che ora dovrebbe rinascere sotto un nuovo proprietario, in seguito anche alla crescita che Casa Serena ha avuto nell'ultimo periodo, con un aumento importante dei posti letto occupati, frutto anche di cambiamenti che ci sono stati in struttura: un aspetto su cui il vicesindaco Fulvio Fellegara ha sempre insistito dal suo insediamento: "Sono contento - dichiara - è un servizio in più che aggiungiamo a Casa Serena con cui migliorare la qualità del tempo in struttura, per il personale, gli ospiti e i parenti, senza dimenticare che si vanno a creare posti di lavoro, che è sempre positivo. Abbiamo in mente di andare a inserire anche altri servizi in futuro, e direi che far ripartire il bar è in buon inizio".