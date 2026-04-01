Sanremo: ecco il 'tesoretto', approvato il rendiconto 2025 con un avanzo da 8,9 milioni e la gestione finanziaria in equilibrio

Questa mattina la Giunta comunale ha approvato la delibera relativa al rendiconto di gestione dell’esercizio 2025 che prevede un avanzo di amministrazione di circa 8,9 milioni di euro. "In attesa di definire esattamente quanto di questo importo potrà poi essere destinato ad avanzo libero, inizieremo da subito a ragionare sulla programmazione di investimenti strategici per la città", ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager.
La Giunta ha approvato lo schema del Rendiconto di gestione 2025, insieme alla relazione tecnica illustrativa, passaggio fondamentale prima dell’esame definitivo da parte del Consiglio comunale. Il provvedimento, adottato il 31 marzo 2026, fotografa lo stato dei conti dell’ente e certifica i risultati dell’attività amministrativa svolta nel corso dell’anno passato.
Tra i dati più rilevanti emerge un risultato di amministrazione complessivo pari a 52,48 milioni di euro, articolato in diverse componenti:
- 35,92 milioni accantonati (di cui oltre 33 milioni destinati al Fondo crediti di dubbia esigibilità),
- 7,49 milioni vincolati,
- 149 mila euro destinati agli investimenti,
- e soprattutto un avanzo disponibile di 8,91 milioni di euro.
Sul fronte della liquidità, il conto del tesoriere si chiude con un fondo cassa finale di 47,48 milioni di euro, in aumento rispetto ai 45,13 milioni iniziali, a fronte di 138,22 milioni di riscossioni e 135,87 milioni di pagamenti. I dati risultano coerenti con le scritture contabili dell’ente, come certificato dagli uffici. Nel corso della predisposizione del documento, la Giunta ha inoltre disposto un aggiornamento dei residui attivi, successivo al riaccertamento ordinario già approvato a marzo, recependo ulteriori comunicazioni degli uffici.
Il Rendiconto comprende tutti gli elaborati previsti dalla normativa, tra cui:
- conto del bilancio,
- conto economico,
- stato patrimoniale,
- indicatori finanziari, prospetti di equilibrio e documentazione SIOPE.
Come previsto dalla legge, al documento è allegata la relazione della Giunta che, “esprime le valutazioni di efficacia dell’azione amministrativa condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”.