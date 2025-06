Traffico da bollino rosso sull’A10: disagi e code nel Ponente ligure

È un lunedì da dimenticare per gli automobilisti in viaggio sull’autostrada A10, soprattutto nel tratto ligure occidentale, dove si registrano pesanti disagi alla circolazione, in particolare in provincia di Imperia. La combinazione del traffico festivo per il ponte del 2 giugno, alcuni veicoli in avaria e cantieri stradali ha portato a code, rallentamenti e lunghi tempi di percorrenza.

A Sanremo Ovest si segnalano code a tratti in direzione Genova, con rallentamenti che raggiungono anche 1 chilometro tra Arma di Taggia e Sanremo Ovest, complice un cantiere aperto che limita la carreggiata.

Più a est, tra Imperia Ovest e San Lorenzo al Mare, il traffico è fortemente congestionato a causa dei lavori di manutenzione straordinaria, che stanno interessando le gallerie e i viadotti del tratto.

Nel tratto tra Arma di Taggia e Sanremo Est, la circolazione risulta lenta, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Chi proviene dalla Francia o dalla barriera di Ventimiglia in direzione Genova si trova spesso imbottigliato già all’ingresso dell’autostrada.

Non va meglio spostandosi verso Savona, dove si segnala tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Genova, una coda di 3 km causata dall’intenso volume di traffico più altri rallentamenti sull'allacciamento con l'A6 e tra Celle Ligure e Albisola.

In direzione opposta, verso la Francia, anche il tratto tra Sanremo Est e Confine di Stato è interessato da lavori che, uniti al traffico di rientro, causano rallentamenti fino alla barriera di Ventimiglia.