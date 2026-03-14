San Rocco e Maria Ausiliatrice unite per la Quaresima, via Crucis a Vallecrosia (Foto e video)

Via Crucis a Vallecrosia. Ieri sera, le parrocchie di San Rocco e di Maria Ausiliatrice si sono riunite nei giardini di San Rocco a Vallecrosia con le famiglie del catechismo per ricostruire e commemorare il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione.

Un momento di preghiera collettivo e itinerante. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri e la polizia locale.

Momenti di incontro e di riflessione, in occasione della Quaresima, verranno proposti dalle due parrocchie anche nei prossimi giorni. Giovedì 19 marzo vi sarà l'ultimo appuntamento del 'Giovedì della parola'. Il relatore sarà don Luca Salomone. A Maria Ausiliatrice domenica 22 marzo dalle 16 alle 19 vi saranno le confessioni e, in seguito, verrà celebrata la santa messa. Infine, il Venerdì Santo alle 20.45 verrà proposta un'altra via Crucis ma questa volta sarà sul lungomare.