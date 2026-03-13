Sanremo, primi passi per il restyling di piazza Colombo: incarico tecnico per studiare la riqualificazione dell’area

Prosegue il percorso verso la futura riqualificazione di Piazza Colombo, uno degli spazi più centrali e strategici di Sanremo. L’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Mager ha infatti avviato un nuovo passaggio tecnico per arrivare alla definizione di un progetto complessivo capace di ridisegnare volto e funzioni della piazza.

Con una recente determina, il Comune – su impulso del primo cittadino – ha affidato al geometra Domenico Piccone l’incarico per uno studio tecnico preliminare dell’intera area. Si tratta di un passaggio tutt’altro che formale: il rilievo plano-altimetrico rappresenta infatti il primo passo fondamentale per arrivare alla progettazione della futura riqualificazione. L’incarico riguarda non solo la superficie della piazza, ma anche gli spazi sottostanti, comprendendo l’attuale stazione dei mezzi pubblici e il parcheggio situato a valle.

Un primo passaggio significativo era stato compiuto già nell’estate del 2023, quando la precedente amministrazione aveva avviato la procedura per liberare il cosiddetto “solettone” dai manufatti presenti, con l’obiettivo di restituire spazio e prospettiva a una possibile riprogettazione dell’intera area. Ora l’amministrazione Mager prosegue lungo questa linea. Dopo aver avviato la riqualificazione dei marciapiedi sul lato nord della piazza, il nuovo incarico tecnico rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un progetto più ampio. Il rilievo consentirà infatti di disporre di una base tecnica dettagliata, indispensabile per valutare le possibili soluzioni progettuali.

Una volta completate le verifiche e le analisi tecniche, si aprirà un confronto all’interno della maggioranza per definire indirizzi e obiettivi della futura trasformazione dell’area. Successivamente l’amministrazione potrà valutare l’avvio di un concorso di idee o di progettazione, con l’obiettivo di raccogliere proposte capaci di ridisegnare in modo innovativo uno degli spazi più importanti della città. Secondo le linee guida che saranno elaborate dal Comune, il progetto dovrà sviluppare la piazza in una visione complessiva, considerando sia la superficie sia gli spazi sottostanti, destinati in prospettiva a liberarsi con la riorganizzazione delle attività di Riviera Trasporti.

L’obiettivo è integrare riqualificazione architettonica e urbanistica con una nuova fruizione degli spazi pubblici. La prospettiva è quella di trasformare piazza Colombo in uno spazio urbano più moderno, funzionale e flessibile, capace di valorizzare il suo ruolo di cuore della città e di ospitare durante tutto l’anno manifestazioni, attività culturali e grandi eventi legati anche al Festival di Sanremo, di cui la piazza rappresenta già oggi uno dei punti nevralgici.