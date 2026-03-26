Taggia, convocato il Consiglio comunale: viabilità sull’Argentina, concessioni demaniali e mutui tra i temi in discussione

Nuova seduta del Consiglio comunale a Taggia. L’assemblea è stata convocata per lunedì 30 marzo alle ore 19.30, con un ordine del giorno articolato che tocca diversi temi di rilievo per il territorio, dalla viabilità alla gestione del demanio marittimo fino agli aspetti finanziari dell’ente. Ad aprire i lavori sarà la presa d’atto dei verbali delle sedute precedenti dell’11 e del 17 febbraio 2026, passaggio formale che precede l’avvio della discussione politica vera e propria.

Viabilità sull’Argentina e pista ciclopedonale. Tra i punti centrali della seduta figura l’interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Progettiamo il Futuro”, che chiede chiarimenti sulle scelte tecniche e amministrative legate alla nuova viabilità provvisoria di circolazione e alla bretella di collegamento con la pista ciclopedonale sui due argini del torrente Argentina.

Stato delle strade e manutenzioni. Sempre sul fronte della gestione del territorio, il gruppo “Progetto Comune” ha presentato un’interrogazione sullo stato di manutenzione delle strade comunali e sulla programmazione degli interventi futuri. Un argomento che torna ciclicamente al centro del dibattito consiliare, legato alle condizioni della rete viaria e alle priorità di intervento.

Concessioni demaniali e bando. Altro tema rilevante sarà quello delle concessioni demaniali marittimo-turistico-ricreative. Il gruppo “Progetto Comune” ha infatti chiesto chiarimenti sul bando di gara per l’assegnazione delle concessioni, mentre il gruppo “Progettiamo il Futuro” ha presentato una mozione per chiedere la revoca o la sospensione della delibera di Giunta n. 197/2025 e del conseguente bando. Un doppio passaggio che potrebbe accendere il confronto politico in aula, considerando il peso e l’impatto delle concessioni sul tessuto economico locale.

Mutui e bilancio. In chiusura, il Consiglio sarà chiamato a esprimersi su un tema di natura finanziaria: la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito dell’adesione alla circolare n. 1310/2026.