Liste d’attesa: dove si aspetta di più per una visita, in Asl 1 184 giorni per una visita pneumologica

Come sempre dipende da situazioni a situazioni ma le liste di attesa per fare un esame in Liguria sono sempre piuttosto lunghe. Nella nostra provincia, in Asl 1 Imperiese si aspettano 184 giorni per una visita pneumologica, 135 per una dermatologica, 163 per una colonscopia. Ma in Liguria, secondo i dati raccolti, il tempo della sanità non scorre uguale per tutti. I ‘numeri’ di Alisa sui tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali ‘brevi’ (da garantire entro dieci giorni) mostrano un sistema disomogeneo, dove la geografia può contare quanto una diagnosi.

A Genova convivono eccellenze e criticità. Le due Asl (la 3 Genovese e la 4 Chiavarese) presentano tempi relativamente contenuti rispetto al resto della regione, ma non mancano i segnali d’allarme. La colonscopia, ad esempio, richiede 75 giorni in Asl 3 e 43 giorni in Asl 4, valori ben al di sopra della soglia prevista. Meglio le visite dermatologiche, con soli 7 giorni di attesa in entrambe le realtà. L’Holter, invece, ha tempi molto diversi: 29 giorni nell’Asl 3, solo 3 nell’Asl 4. La visita pneumologica si fa in 22 giorni nel Tigullio e addirittura in giornata a Genova città, dove i dati indicano 0 giorni di attesa. Meno confortanti i tempi della risonanza magnetica addominale: 38 giorni a Genova e 52 a Chiavari.

Come cambiano invece i dati nelle altre aziende sanitarie? In Asl 2 Savonese, la risonanza addominale arriva a 205 giorni, la colonscopia a 170. Anche nell’Asl 5 Spezzina i tempi sono alti: 128 giorni per la colonscopia, 79 per la risonanza, 30 per la dermatologica. Il quadro complessivo parla chiaro: la Liguria è fortemente divisa. Le zone centrali reggono meglio l’urto della domanda, mentre le province sono in sofferenza. Non basta che una visita sia un ‘codice breve’ per essere rapida.