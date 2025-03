Sanremo, il nuovo carro per il Corso Fiorito: musica e fiori per celebrare la città e i 120 anni del Casinò (Foto e video)

Il carro di Sanremo per il Corso Fiorito corre ai ripari dopo il cambio di rotta sull'allestimento, che da idea iniziale prevedeva una celebrazione del Casinò cittadino e dei sui 120 anni di storia.

Gli elementi tipici della casa da gioco (roulette, dadi e carte) verranno infatti sostituiti da elementi che richiameranno un altri due aspetti importanti della città, ovvero la musica e ovviamente i fiori, allestendo una raggiera floreale e la rappresentazione di note musicali. Ancora nella giornata di oggi gli addetti ai lavori sono al lavoro per finire di decorare il carro che sfilerà domenica 16 marzo con tutte le variazioni del caso, preparando gli ornamenti floreali e non solo da installare, il tutto in un tendone trasparente allestito per l'occasione, attraverso cui i curiosi possono osservare l'intera fase di allestimento, facendo anche fotografie e video.

Ma precisamente perché si è arrivati a questo cambio di rotta? il tutto viene dal decreto dignità del 2018 (primo governo Conte) nel quale veniva inserito il divieto di sponsorizzazione del gioco d'azzardo (la dicitura nello specifico recita "divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro") fatta per contrastare il fenomeno della ludopatia.

Un decreto che però nel corso di questi anni è stato più volte aggirato: basta guardare le grandi manifestazioni sportive che vengono trasmesse da tv e siti online, dove poco prima dell'inizio e durante l'intervallo vengono confrontate le quote dei vari siti di scommesse. A volte gli stessi cartelloni pubblicitari negli stadi mostrano queste pubblicità. Questo perché nel 2019 l'Agcom (Autorità per le garanzie delle comunicazioni) ha stabilito che fornire informazioni in merito alle quote fornite dai siti dei vari operatori di gioco per gli eventi sportivi non rientrava nelle restrizioni del decreto. Quindi si parlerebbe in questo caso di fare informazione e non di pubblicità; una presa di posizione che infastidì non poco il Movimento 5 Stelle, all'epoca al governo.

Una legge che quindi da sei anni viene aggirata con questo sistema, andando a colpire solo una parte degli enti che operano con il gioco d'azzardo, lasciando che altri possano agire tramite queste falle nel regolamento: e non è un caso che, il 5 marzo, il senato abbia iniziato a ragionare sulla possibilità di eliminare questo aspetto del decreto dignità, in quanto, si legge nel resoconto pubblicato, "la misura ha ampiamente disatteso le aspettative non risultando efficace al contenimento dei fenomeni di ludopatia".

In tutto questo però Sanremo ha un carro da allestire per domenica 16 marzo, con una corsa inattesa contro il tempo, che già non era stata resa semplice dal maltempo: "Noi eravamo partiti con un'idea per onorare il Casinò - spiega Liliana Di Falco - ma purtroppo abbiamo poi saputo che per una legge del 2018 non si possono pubblicizzare i giochi d'azzardo, quindi quello che era il nostro progetto iniziale non potevamo realizzarlo. Perciò sostituiremo le carte da gioco con le note e le chiavi musicali, la roulette verrà trasformata in una raggiera fiorita di vari colori stiamo valutando con cosa sostituire i dadi e variare ciò che non può essere inserito sul carro".

"Conosciamo quelle che sono le problematiche - afferma Gian Carlo Ghinamo, a.d. del Casinò, interpellato in merito alla questione - Abbiamo modificato il carro, anziché rappresentare le carte andremo sulla musica".