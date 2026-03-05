Sanremo e Bordighera, l’Orchestra Sinfonica riapre la stagione con Mozart e l’oboe solista Christoph Hartmann

Conclusa la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, riparte la stagione “classica” della Orchestra Sinfonica di Sanremo con un doppio appuntamento tra Sanremo e Bordighera dedicato al cuore del classicismo viennese. Il primo concerto è in programma domani alle 18 al Teatro Cinema Centrale, dove l’orchestra sarà diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo in un programma interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, dal titolo “L’eleganza del classicismo: Mozart tra Vienna e Praga”.

Protagonista della prima parte sarà il Concerto per oboe in do maggiore K 314, composto nel 1777 e considerato uno dei capolavori del repertorio per lo strumento, grazie alla scrittura melodicamente elegante e alla raffinata valorizzazione delle peculiarità timbriche ed espressive dell’oboe. Solista ospite sarà Christoph Hartmann, interprete di riferimento del repertorio classico e tra i più autorevoli oboisti della scena internazionale. Nel 1991 è diventato primo oboe della Filarmonica di Stoccarda e dal 1992 fa parte dei Berliner Philharmoniker.

La seconda parte del concerto sarà dedicata alla Sinfonia n. 38 in re maggiore K 504 “Praga”, eseguita per la prima volta nel 1787 nella capitale boema. Opera della piena maturità mozartiana, la sinfonia si distingue per la forte densità drammatica, la complessità formale e la ricchezza espressiva. L’assenza del Minuetto e la struttura in tre movimenti rappresentano una scelta di autonomia rispetto al modello viennese in quattro tempi, confermando la modernità del linguaggio del compositore. Lo stesso programma sarà proposto anche sabato alle 18 al Palazzo del Parco, dove sul palco, accanto all’orchestra diretta da De Lorenzo, si esibirà Luca Di Manso, primo oboe dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

La ripresa della stagione segna anche il ritorno dell’iniziativa “Prove aperte – Musica e Società”, pensata per coinvolgere le nuove generazioni e favorire un dialogo diretto tra il mondo della scuola e quello della musica sinfonica. Il progetto prevede appuntamenti distinti per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e per quelli delle secondarie di secondo grado.

Le prime prove aperte sono in programma il 12 marzo al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Calendario, biglietteria e informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione.