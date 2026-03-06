Arma di Taggia, nasce lo “Sportello Donna” di Confesercenti: supporto e orientamento per lavoro e impresa

Sarà inaugurato sabato 7 marzo alle ore 10.00 ad Arma di Taggia lo Sportello Donna, un nuovo servizio dedicato al supporto, all’ascolto e all’orientamento delle donne nel mondo del lavoro e dell’impresa.

L’iniziativa si svolgerà presso la sede di Confesercenti in via Boselli 19, al primo piano.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento concreto per le donne del territorio, mettendo a disposizione informazioni, consulenze e strumenti utili per favorire l’autonomia lavorativa, l’imprenditorialità femminile e il sostegno alle attività economiche.

Nel corso dell’incontro inaugurale verrà presentato nel dettaglio il nuovo servizio e saranno illustrate le attività che lo sportello metterà a disposizione della comunità, con l’intento di accompagnare le donne nei percorsi professionali e imprenditoriali e di fornire supporto nelle diverse fasi di sviluppo delle proprie iniziative.