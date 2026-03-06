Sanremo, Lorenza Fruci ospite dei Martedì Letterari: incontro dedicato alle donne nella storia della Rai

Tornano a Sanremo i Martedì Letterari, appuntamento culturale curato da Marzia Taruffi. Il prossimo incontro è in programma martedì 10 marzo alle 16.30 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo e vedrà protagonista la giornalista e manager culturale Lorenza Fruci con il libro Donne in onda. Il racconto dell'immaginario femminile nei primi 70 anni della Rai (Rai Libri). L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nel volume l’autrice ripercorre alcuni momenti fondamentali della rappresentazione della condizione femminile nella televisione pubblica italiana. A partire dalla prima trasmissione ufficiale della RAI, andata in onda il 3 gennaio 1954, il libro analizza programmi e inchieste che hanno segnato il racconto delle donne nel piccolo schermo: dall’inchiesta La donna che lavora del 1959 a La questione femminile del 1976 nella rubrica Sapere, passando per lo storico Si dice donna dedicato al femminismo, fino ad arrivare ad Amore Criminale, programma che dal 2007 denuncia la violenza sulle donne.

Attraverso questo percorso, Fruci riflette sul ruolo della televisione non solo come specchio della società, ma anche come potente strumento di cambiamento e innovazione culturale. Il libro analizza come il piccolo schermo abbia contribuito, nel corso dei decenni, all’evoluzione – e talvolta anche all’involuzione – dell’immaginario femminile.

L’incontro sarà arricchito da letture selezionate affidate all’attrice Loredana De Flaviis.

Manager culturale, giornalista ed esperta di comunicazione, Lorenza Fruci collabora con la Rai e scrive per il quotidiano Il Mattino. Nel corso della sua carriera si è occupata di promozione della cultura e valorizzazione del territorio, è stata autrice di corti e documentari e ha lavorato per diversi programmi televisivi. In ambito istituzionale ha ricoperto anche il ruolo di assessora alla Crescita Culturale e delegata alle Pari Opportunità di Roma Capitale.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà giovedì 12 marzo alle ore 18 con una tavola rotonda dal titolo “Informazione e società ai tempi dell’Intelligenza Artificiale”, organizzata in occasione della presentazione del libro L’algoritmo dell’uguaglianza (FrancoAngeli). All’incontro parteciperanno Michele Brambilla, direttore de Il Secolo XIX, Claudio Scajola, presidente della Provincia, e Ruben Razzante, docente di Diritto dell’Informazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore e autore del volume