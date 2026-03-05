“Intelligenza Artificiale: potenzialità e pericoli”, studiosi in arrivo da Sanremo e da tutta la Liguria

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure, insieme all’Istituto Teologico “Pio XI” di Sanremo, promuove un’importante giornata di riflessione dedicata a uno dei temi più attuali del nostro tempo: “Intelligenza Artificiale: potenzialità e pericoli”.
L’evento si terrà sabato 21 marzo 2026 presso la Sala conferenze del Santuario “Bambino Gesù di Praga”, Arenzano (GE). È previsto un servizio di pullman (gratuito) con partenza alle ore 07.15 da Corso Cavallotti, davanti a Villa S. Clotilde.
La mattinata sarà ricca di interventi di alto profilo accademico:
- Ore 09.30: Saluti istituzionali.
- Ore 09.45: Introduzione di don Fausto Brioni (direttore TeleRadio Pace di Chiavari).
- Ore 10.00: Intelligenza Artificiale: una prospettiva teologica ed antropologica con don Luca Peyron (teologo e pastoralista di Torino).
- Ore 10.40: Neuroetica ai tempi dell’intelligenza artificiale con la prof.ssa Michela Balconi (docente di neuropsicologia e neuroscienze cognitive, Università Cattolica Milano).
- Ore 11.40: Robotica, robo-etica e transumanesimo con il prof. Philippe Dalleur (ingegnere e ricercatore, docente di filosofia, Pontificia Università della S. Croce di Roma).
- Ore 12.20: Conclusioni del prof. don Alberto Frigerio (professore incaricato di etica della vita presso l’ISSR di Milano).
L’incontro sarà moderato dalla prof.ssa Giorgia Brambilla (teologa moralista, bioeticista, esperta in neurobioetica, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma). Per chi lo desidera, è previsto il pranzo presso la “Locanda del Santuario” (menù: primo+secondo di carne, contorno, acqua: 10 €; primo+secondo di pesce, contorno, acqua: 15 €).
Corso accreditato MIUR (MIM). Identificativo del corso su piattaforma SOFIA: 103776. È necessaria la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo istitutopioxi@diocesiventimiglia.it entro il 17 marzo.