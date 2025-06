Sanremo: terminati i lavori dei giardini in fondo a via Scoglio, un'oasi di verde e tranquillità affacciati sul mare (Foto)

I lavori sono terminati e l’area è una vera e propria oasi verde che insiste sul mare, a ridosso della splendida pista ciclabile. Un intervento tanto atteso (a volte anche molto discusso, anche dal Maestro Uto Ughi nel 2021) che ora è terminato ed è già molto utilizzato da residenti e turisti. Un’area che può essere utilizzata come zona relax ma anche per prendere il sole sulle panchine o solo ammirare il mare sottostante, magari tra una pedalata e l’altra.

L’area verde si trova in zona San Martino, in fondo a via Scoglio e i lavori sono costati circa 684 mila euro. Gli interventi hanno visto un aumento del verde, integrando quello esistente con una nuova fascia di arbusti, erbacee e perenni lungo i percorsi principali, tramite l’inserimento di 38 nuovi alberi, 1.070 metri quadri di arbusti. Oltre a questo anche 500 metri quadri di area verde fruibile dedicata ai cani.

C’è anche una porzione pavimentata affacciata sul mare dove sono stati introdotti una nuova area verde rialzata, dedicata al relax ed uno spazio destinato al gioco degli scacchi. Rifatta anche l’area giochi per bambini.