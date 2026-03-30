Dolceacqua partecipa a 'Sanremoinfiore 2026', l'Amministrazione comunale: "Attenzione e rispetto verso una tradizione di grande valore"

Dolceacqua partecipa a 'Sanremoinfiore 2026' con un carro su 'Rischiatutto' realizzato con impegno e passione da 'I Züveni di Santa Marta'. L'Amministrazione Gazzola desidera esprimere un sentito ringraziamento e, al contempo, un sincero plauso al comune di Sanremo e, in particolare, all’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, al suo staff e a tutti i collaboratori , per l’organizzazione messa in atto in occasione della manifestazione dei carri fioriti.

"La scelta di garantire una maggiore tutela dei carri, evitando il consueto e poco rispettoso assalto da parte degli spettatori, rappresenta un segnale importante di attenzione e di rispetto verso una tradizione di grande valore" - sottolinea l'Amministrazione comunale di Dolceacqua - "Questa modalità ha permesso non solo di prolungare la possibilità di ammirare i carri da parte dei turisti, creando un vero e proprio 'giardino di fiori', seppur temporaneo, ma anche di valorizzare ulteriormente il lavoro svolto nei mesi precedenti dai tanti volontari che, con impegno, passione e sacrificio, hanno dedicato tempo ed energie alla realizzazione di queste autentiche opere d’arte. Un’iniziativa che va nella direzione giusta e che contribuisce a rafforzare il valore culturale e turistico di un evento simbolo del nostro territorio".