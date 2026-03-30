Sanremo, scambio linguistico-culturale tra il liceo francese Plaine de Neauphle di Trappes e il Liceo Cassini.

Si è conclusa con entusiasmo la prima fase dello scambio linguistico-culturale che ha visto protagonisti gli studenti delle classi IV T e IV S linguistico Esabac del Liceo Gian Domenico Cassini e 18 studenti del liceo scientifico Plaine de Neauphle, accompagnati dai loro docenti Laure Bazire (letteratura francese), Florent Gilbert (matematica e fisica) e Florian Lefebvre (filosofia).

Il progetto, dal titolo bilingue italo-francese Artificialis Intelligentia Cogitandi, ha come filo conduttore l’intelligenza artificiale. La collaborazione è iniziata con lezioni online e materiali condivisi, integrate da sondaggi digitali per riflettere sull’impatto delle AI sulla vita quotidiana, con particolare attenzione alle esperienze dei giovani.

Dal 25 al 27 marzo, gli studenti francesi hanno vissuto a Sanremo un intenso programma di attività didattiche e culturali. Le mattine sono state dedicate a lezioni con approfondimenti letterari, filosofici e statistici basati sui dati raccolti nei sondaggi locali, mentre i pomeriggi hanno visto la “caccia al tesoro” alla scoperta dei principali luoghi storici della città.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie al supporto del programma Erasmus+, che ha finanziato il viaggio del gruppo francese, permettendo un’accoglienza completa e uno scambio diretto tra studenti e docenti dei due licei. Fondamentale anche l’organizzazione tecnica e didattica, curata dalle docenti Sabrina Cipriano, Sara Di Vittori, Beatrice Palmero e Giovanna Bianchi, con il supporto dei consigli di classe e delle famiglie degli studenti.

La seconda fase dello scambio si terrà dal 16 al 20 aprile prossimi, quando alcuni studenti del Cassini visiteranno il Plaine de Neauphle e Parigi, partecipando come unico liceo italiano al Festival du Livre della capitale francese. In programma numerosi incontri e interviste con autori contemporanei, approfondendo le opere lette durante l’anno e candidate al premio letterario Goncourt des Lycéens.