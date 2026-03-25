Camporosso, esperienza green per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria

Parte venerdì prossimo, 27 marzo 2026 l’avventura didattica della CIA- La spesa in Campagna, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Camporosso, rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie di Camporosso.

Agricoltura un’esperienza green è il nuovo progetto didattico per le scuole nato da una collaborazione fra CIA – La spesa in campagna di Imperia e l’Assessorato all’ambiente e all’istruzione, del comune di Camporosso diretto da Sara Canale.

Il fine del progetto è quello di avvicinare i bambini e le bambine al mondo agricolo e far loro capire l’importanza che l’agricoltura riveste nella nostra economia e per il nostro territorio, far conoscere agli alunni la straordinaria biodiversità agraria e alimentare, le produzioni agricole, le varietà vegetali, i prodotti locali aziendali. Il progetto prevede un percorso teorico comune che dal rispetto per l’ecosistema passa ad una spesa consapevole e ad una alimentazione sana e un percorso pratico dove gli alunni parteciperanno direttamente alla piantumazione delle piantine.

Questi sono gli obbiettivi del progetto.

Far comprendere cosa rappresenta l’agricoltura per il nostro territorio in termini di valori di riferimento e mantenimento delle tradizioni, del territorio e della conservazione del paesaggio; Raccontare e spiegare il lavoro che viene svolto dagli Agricoltori, partendo quindi dal processo di coltivazione per arrivare alla trasformazione del prodotto e alla conservazione delle produzioni tipiche del territorio; Far acquisire la consapevolezza di un’agricoltura sostenibile, anche attraverso l’introduzione di concetti quali produzioni locali e prodotti aziendali,

L’iniziativa didattica è rivolta alle classi dell’infanzia e primarie (prime, seconde, e terze), si articola in 4 ore complessive di cui 1 di didattica frontale e laboratoriale in aula e le altre 3 di didattica esperienziale da svolgersi direttamente in campo.