Camporosso, esperienza green per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria

Parte venerdì prossimo, 27 marzo 2026 l’avventura didattica della CIA- La spesa in Campagna, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Camporosso, rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie di Camporosso.
Agricoltura un’esperienza green è il nuovo progetto didattico per le scuole nato da una collaborazione fra CIA – La spesa in campagna di Imperia e l’Assessorato all’ambiente e all’istruzione, del comune di Camporosso diretto da Sara Canale.
Il fine del progetto è quello di avvicinare i bambini e le bambine al mondo agricolo e far loro capire l’importanza che l’agricoltura riveste nella nostra economia e per il nostro territorio, far conoscere agli alunni la straordinaria biodiversità agraria e alimentare, le produzioni agricole, le varietà vegetali, i prodotti locali aziendali. Il progetto prevede un percorso teorico comune che dal rispetto per l’ecosistema passa ad una spesa consapevole e ad una alimentazione sana e un percorso pratico dove gli alunni parteciperanno direttamente alla piantumazione delle piantine.
Questi sono gli obbiettivi del progetto.
- Far comprendere cosa rappresenta l’agricoltura per il nostro territorio in termini di valori di riferimento e mantenimento delle tradizioni, del territorio e della conservazione del paesaggio;
- Raccontare e spiegare il lavoro che viene svolto dagli Agricoltori, partendo quindi dal processo di coltivazione per arrivare alla trasformazione del prodotto e alla conservazione delle produzioni tipiche del territorio;
- Far acquisire la consapevolezza di un’agricoltura sostenibile, anche attraverso l’introduzione di concetti quali produzioni locali e prodotti aziendali,
L’iniziativa didattica è rivolta alle classi dell’infanzia e primarie (prime, seconde, e terze), si articola in 4 ore complessive di cui 1 di didattica frontale e laboratoriale in aula e le altre 3 di didattica esperienziale da svolgersi direttamente in campo.