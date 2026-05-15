Taggia, incontro in Comune per lo scambio Erasmus+ tra l’istituto G. Ruffini di Taggia e la Montessorischule di Ingolstadt

La sala del Consiglio comunale di Taggia ha ospitato nella mattinata di giovedì 14 maggio circa 60 studenti coinvolti nel progetto Erasmus+ “Water Connect Us”, lo scambio culturale tra la scuola secondaria di primo grado “G. Ruffini” dell’Istituto Comprensivo Taggia Valle Argentina e la Montessorischule di Ingolstadt, dedicato ai temi dell’acqua, del territorio e della cittadinanza europea.

Il progetto si inserisce all’interno di un lungo percorso che ha visto, lo scorso marzo (dal 16 al 20), gli alunni italiani protagonisti di un’esperienza in Germania, durante la quale hanno partecipato ad attività didattiche e laboratoriali legate al territorio, con particolare attenzione al fiume Danubio.

In questi giorni è invece in corso la fase di accoglienza a Taggia degli studenti tedeschi, ospitati dalle famiglie degli alunni italiani.

Il programma della settimana, realizzato grazie alla sinergia tra Comune di Taggia, istituti scolastici e associazioni del territorio, ha previsto numerose attività educative e culturali. Gli studenti hanno potuto scoprire il centro storico di Taggia con una visita guidata al Convento di San Domenico, accompagnati da Raffaella Asdente e Piera Pastorelli, e hanno visitato anche il centro storico di Sanremo, dove gli studenti dell’Istituto Tecnico Turistico (IIS Ruffini) di Sanremo, coordinati dalla referente Monica Viglietti, hanno guidato il gruppo in lingua inglese alla scoperta de “La Pigna”.

Tra le attività proposte anche momenti sportivi e di scoperta del territorio grazie alla collaborazione con le associazioni Delfini del Ponente, Quarto Quadrante e Circolo Nautico.

Fondamentale anche il momento della condivisione quotidiana, reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Taggia e Camst, che ha permesso agli studenti di pranzare insieme presso la mensa scolastica, degustando piatti della tradizione ligure come trofie al pesto, farinata, tortini di verdure, ravioli e crostate.

Gli studenti sono stati accolti nella sala consiliare del Comune di Taggia da un’ampia rappresentanza istituzionale: il Vice Sindaco Espedito Longobardi, l’Assessore alle Politiche dell’Infanzia Barbara Dumarte, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Manuel Fichera, la dott.ssa Ilaria Natta, responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, la DSGA Nadia Russo, le docenti referenti del progetto Elisa Pizzolla e Cinzia Sergi, che hanno coordinato le attività dello scambio Erasmus+, la Vice Dirigente Valeria Lanteri e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Taggia Elsa Perletti.

Nel corso dell’incontro, il Vice Sindaco Espedito Longobardi si è rivolto ai ragazzi precisando che “questo importante progetto Erasmus rappresenta molto più di un semplice viaggio scolastico: è un’occasione per conoscersi, condividere esperienze, scoprire culture diverse e costruire nuove amicizie. Progetti come questo aiutano a superare le distanze, non solo geografiche, ma anche culturali e linguistiche. Spero possiate portarvi a casa un bellissimo ricordo della nostra città e di questa esperienza condivisa. Confrontarsi con altre abitudini e altri modi di vivere ci rende più consapevoli, più curiosi e più aperti al mondo”.

L’incontro si è concluso nella sala polifunzionale, dove studenti e docenti hanno condiviso una merenda a base di specialità locali come torta verde, canestrelli, focaccia con olive e sardenaira.

Un’esperienza che conferma il valore degli scambi europei come strumento di crescita personale e confronto interculturale.