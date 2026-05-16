Comprensivi Sanremo Ponente e Sanremo Levante: successo per il gemellaggio con l'Olanda (Foto)

Dal 7 al 12 maggio 2026 trenta studenti dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente e altrettanti dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante hanno partecipato a un importante progetto di gemellaggio internazionale con l' Ichthus Lyceum, nei Paesi Bassi.

L’iniziativa ha rappresentato un’esperienza educativa e umana di grande valore, permettendo agli studenti italiani e olandesi di condividere una settimana intensa di attività didattiche, scambi culturali e momenti di vita quotidiana insieme alle famiglie ospitanti.

Durante il soggiorno in Olanda, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino le tradizioni, la cultura e lo stile di vita del territorio olandese, visitando città caratteristiche, musei, luoghi simbolici e partecipando a laboratori e attività organizzate dalla scuola partner. Le lezioni condivise e i lavori di gruppo hanno favorito la collaborazione, il dialogo e la comunicazione in lingua inglese, trasformando il gemellaggio in una concreta occasione di crescita personale e formativa.

Particolarmente significativo è stato il clima di amicizia e accoglienza che si è creato tra gli studenti delle tre scuole coinvolte. In pochi giorni sono nati legami autentici, basati sul rispetto reciproco, sulla curiosità verso culture diverse e sulla voglia di confrontarsi e imparare insieme.

Il progetto ha inoltre permesso ai ragazzi di sviluppare competenze linguistiche, sociali e relazionali fondamentali per diventare cittadini europei consapevoli, aperti al dialogo e alla cooperazione internazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti accompagnatori e dalle famiglie, che hanno sottolineato l’importanza di esperienze di questo tipo nel percorso educativo degli studenti. Il gemellaggio tra Sanremo e Driehuis si conferma così non solo come un’occasione di apprendimento scolastico, ma soprattutto come un’esperienza di vita capace di lasciare ricordi, emozioni e insegnamenti destinati a durare nel tempo.