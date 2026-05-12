Il Liceo Cassini di Sanremo protagonista del Premio Strega Giovani e del Premio Strega Poesia 2026 (Foto)

Il Liceo G. D. Cassini di Sanremo si conferma protagonista nel panorama culturale nazionale partecipando anche all’edizione 2026 del Premio Strega Giovani e del Premio Strega Poesia con dieci studenti giurati. La partecipazione avviene nell’anno in cui il Premio Strega celebra il suo ottantesimo anniversario, ricorrenza particolarmente significativa per il più importante riconoscimento letterario italiano.

Nei giorni scorsi, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Imperia, si è svolta la conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti liguri legati al Premio Strega. Per il Liceo Cassini erano presenti le studentesse giurate della classe 3D Asia D’Agostino, Eleonora La Valle e Giulia Maffeis, accompagnate dalle professoresse Marianela Gonzalez e Francesca Rotta Gentile.

Le studentesse, insieme agli altri giovani giurati del Liceo (Fornara Letizia, Maudena Andrea, Priolo Sara e Romeo Manuel di 4E; Aliani Perla e Pelini Francesca di 5E; Baldi Alessia di 3D), sono già impegnate nella lettura delle opere finaliste e si preparano a vivere da protagoniste i prossimi importanti appuntamenti culturali: il 23 maggio a Cervo con l’incontro dedicato ai cinque poeti finalisti del Premio Strega Poesia, il 27 maggio a Genova per la cerimonia di proclamazione del vincitore del Premio Strega Giovani e, infine, il grande appuntamento conclusivo previsto domenica 19 luglio nella splendida Piazza dei Corallini a Cervo, dove il vincitore del Premio Strega appena proclamato sarà intervistato dal noto conduttore televisivo Pino Strabioli.

La partecipazione del Liceo Cassini a un progetto di così alto profilo culturale rappresenta un’importante occasione di crescita umana e formativa per gli studenti, chiamati a confrontarsi con la letteratura contemporanea, con il pensiero critico e con il valore del dialogo culturale.

Gli studenti giurati saranno inoltre chiamati a scrivere una relazione critica sull’opera ritenuta più significativa tra quelle in concorso, sviluppando capacità di analisi, interpretazione e scrittura argomentativa. I migliori elaborati potranno essere selezionati e premiati nell’ambito del progetto nazionale, offrendo agli studenti un ulteriore importante riconoscimento del loro impegno e della loro competenza critica.

L’esperienza del Premio Strega Giovani si inserisce pienamente nel percorso educativo indicato anche dalle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, che sottolineano il ruolo centrale della lettura come strumento fondamentale per lo sviluppo delle competenze linguistiche, interpretative e civiche degli studenti. Leggere narrativa e poesia contemporanea significa infatti educare all’ascolto, alla complessità, alla riflessione critica e alla costruzione di una consapevole cittadinanza culturale.

Il progetto è seguito con passione e competenza dalle professoresse Patrizia Milanese e Francesca Rotta Gentile insieme a colleghi appassionati lettori che, anno dopo anno, accompagnano gli studenti in un percorso di approfondimento culturale e partecipazione attiva alla vita letteraria italiana.

Il Liceo G.D. Cassini conferma così la propria vocazione a promuovere percorsi didattici d’eccellenza capaci di mettere in dialogo scuola, cultura e territorio, offrendo agli studenti opportunità concrete di crescita, confronto e partecipazione alla grande letteratura contemporanea.