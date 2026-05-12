Ventimiglia, torna “Bimbimbici”: una giornata di festa tra biciclette, giochi e mobilità sostenibile

Ventimiglia si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Bimbimbici”, la manifestazione dedicata ai bambini e alle famiglie promossa da FIAB Riviera dei Fiori con l’obiettivo di incentivare l’uso quotidiano della bicicletta, promuovere l’educazione stradale e diffondere uno stile di vita sano e sostenibile.

L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio alle ore 14.30 nell’area ex Campasso di Ventimiglia, punto di partenza dei due percorsi organizzati per l’occasione.

Il percorso “grandi” accompagnerà i partecipanti da Ventimiglia a Bordighera e ritorno, mentre il percorso “piccoli”, pensato per consentire anche ai bambini più giovani di partecipare in sicurezza, si svilupperà dal Campasso fino ai Giardini Tommaso Reggio.

L’intera giornata sarà caratterizzata da un clima di festa e condivisione grazie a numerose attività rivolte a bambini e famiglie. In programma musica dal vivo, animazione, giocoleria, ping pong e momenti ludico-educativi che trasformeranno l’evento in una grande festa aperta a tutta la cittadinanza.

La partecipazione sarà completamente gratuita grazie al sostegno degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, coprendo i costi organizzativi, l’assicurazione dei partecipanti e il rinfresco finale offerto a tutti i presenti.

Grazie alla collaborazione con Twenty Land, tutti i bambini riceveranno inoltre un giro gratuito alle giostre e potranno continuare il pomeriggio tra attrazioni e minigolf a prezzi agevolati.

L’edizione 2026 vedrà anche la partecipazione dell’associazione Scuola di Pace, che proporrà attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie, arricchendo ulteriormente il programma della giornata.