Bordighera, domenica prossima il Teatro Golzi ospita lo spettacolo “Benvenuta Memole”

Andrà in scena per la prima volta domenica 17 maggio (Bordighera, Palazzo del Parco, Teatro Giancarlo Golzi, ore 17:00) la nuova commedia brillante “Benvenuta Memole”, scritta e diretta da Maura Polito, con la supervisione alla regia di Silvia Villa.

Il testo della commedia, ancora prima di essere messo in scena, ha vinto il terzo premio del Concorso Nazionale "Antonio Giuseppe Borgese" sezione teatro, uno dei concorsi letterari più rilevanti dedicato ai testi inediti. Grazie a questa successo, Maura Polito ha ricevuto una proposta di pubblicazione dell’intera opera dalla prestigiosa Casa editrice “Il Convivio Editore”.

“Benvenuta Memole” è una commedia brillante che tratta, con ironia e leggerezza, il tema della disabilità e dell’egoismo: Memole, una donna affetta da Sindrome di Tourette, si trova ad affrontare la sua prima giornata di lavoro, come segretaria, in uno studio Asl. È addetta al ricevimento di persone con invalidità che devono superare la visita di una commissione medica. Purtroppo, è stato proclamato uno sciopero generale dei medici e quella mattina nessuno si presenta al lavoro. Tra mille difficoltà, Memole si ritroverà a dover intrattenere e a tenere a bada persone affette da vari handicap che, con cinismo, litigano tra loro per decidere chi è il più invalido. A tutto ciò si aggiunge un padre troppo apprensivo che, nel tentativo di aiutarla, peggiora la già complicata situazione. Tra una risata e l’altra si scoprirà che l’uomo ha molto da imparare dal mondo animale e dal loro comportamento e che, sicuramente, l’handicap peggiore di tutti è l’egoismo.

Il cast è composto da Emanuele Arduino, Emilia Serpico, Fabio Vicari, Giuseppe Socratini, Graziella Tufo, Luciano De Stefanis, Mariapina Rebaudo, Matteo Cassini, Maura Polito, Monica Giannini. Scenografia: Luciano De Stefanis (Teatro della Luna). Costumi: Maura Polito e Silvia Villa. Contributo tecnico: Antonio Arduino e Giuseppe Socratini.

Lo spettacolo ha finalità benefiche: il ricavato sarà devoluto a favore delle associazioni ACEB dí Camporosso e SPES di Ventimiglia.



BIGLIETTI E PREVENDITA:

Ingresso: € 13,00

Prevendite:

Ventimiglia: Calzature Farina (Via Ruffini) - Negozio Spes (Via Aprosio) - Centro Spes (Roverino)

Bordighera: Tappezziere Arduino (Piazza Garibaldi)

Vallecrosia: Foto Carlo

Camporosso: ACEB