Ventimiglia all’Adunata Nazionale degli Alpini di Genova: il sindaco Flavio Di Muro accanto alla delegazione ANA

Il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, ha partecipato sabato e domenica, in rappresentanza della Città di Ventimiglia, alla 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, svoltasi questo fine settimana a Genova, insieme alla delegazione dell’ANA di Ventimiglia.

Nel corso della manifestazione, il Sindaco ha preso parte ai momenti istituzionali e alla tradizionale sfilata che ha visto la partecipazione di migliaia di alpini provenienti da tutta Italia, in un clima di grande partecipazione, spirito di comunità e forte senso di appartenenza ai valori nazionali.

“È stato un grande onore e un particolare piacere sfilare al fianco degli altri sindaci e soprattutto dei nostri alpini, che rappresentano un presidio di volontariato fondamentale per il territorio e per l’intero Paese – dichiara il Sindaco On. Flavio Di Muro – Gli alpini incarnano valori autentici di solidarietà, servizio, sacrificio e vicinanza concreta alle persone. Sono sempre presenti nei momenti più difficili, in occasione delle emergenze e delle calamità, così come nella vita quotidiana delle nostre comunità, con discrezione, spirito di servizio e straordinaria generosità. A loro va il ringraziamento sincero dell’Amministrazione comunale e dell’intera Città di Ventimiglia”.