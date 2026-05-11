Ospedaletti inaugura la nuova farmacia comunale: “Un presidio sanitario moderno e vicino ai cittadini” (Foto e Video)

Taglio del nastro questo pomeriggio a Ospedaletti per la nuova farmacia comunale, inaugurata ufficialmente dall’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Cimiotti. Un momento molto atteso dalla cittadinanza, che segna l’avvio di un nuovo presidio sanitario pensato non solo come punto di distribuzione farmaci, ma come vero e proprio centro di servizi di prossimità dedicato ai residenti.

La nuova struttura, situata in via Roma 38, nasce infatti con l’obiettivo di ampliare l’offerta sanitaria sul territorio, soprattutto per una popolazione con una presenza significativa di anziani e persone che necessitano di servizi rapidi e facilmente accessibili. Non a caso, durante la presentazione dei giorni scorsi, il sindaco aveva parlato di una “farmacia comunale in tutti i sensi”, sottolineando anche l’acquisto diretto dei locali da parte del Comune. La farmacia sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, mentre la domenica osserverà l’orario 9-12. Per le urgenze notturne e festive resterà il riferimento ai turni delle farmacie della zona. Accanto alla dispensazione dei farmaci, la nuova struttura offrirà numerosi servizi aggiuntivi. Tra questi il CUP per la prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici dell’Asl, con possibilità di pagamento ticket direttamente in sede. Previsti anche servizi di autoanalisi per parametri come glicemia, colesterolo, trigliceridi, pressione arteriosa ed emoglobina glicata.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla telemedicina, con la possibilità di effettuare esami come ECG e Holter con refertazione medica specialistica. La farmacia offrirà inoltre consulenze specialistiche dedicate a dermocosmesi, fitoterapia e omeopatia, oltre a visite audiometriche con audioprotesista. Tra i servizi attivati figurano anche il cambio medico, la distribuzione di farmaci e presidi diabetici per conto dell’Asl e un punto dedicato allo smaltimento dei farmaci scaduti. L’amministrazione comunale punta così a trasformare la farmacia in un punto di riferimento stabile per il territorio, in grado di alleggerire anche parte della pressione sui servizi sanitari tradizionali, offrendo risposte immediate e accessibili ai cittadini.

La struttura è stata progettata anche con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità e garantirà assistenza in più lingue, tra cui inglese e francese, vista anche la forte presenza turistica e internazionale della cittadina.