Sanremo: il parcheggio al posto dell'ex ecomostro di Portosole rimarrà fino al cantiere per il nuovo albergo

Dovrebbe scadere a fine maggio la convenzione ma, come è stato confermato dal Comune di Sanremo, sarà rinnovata fino a quando non inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo albergo a cinque stelle. Stiamo parlando del parcheggio ‘temporaneo’, allestito poco prima dell’ultimo Festival di Sanremo, nell’area dell’ex ecomostro a Portosole. Si tratta di circa 200 stalli che, soprattutto nel periodo della kermesse canora matuziana sono stati una boccata d’ossigeno per la città dei fiori e che potranno esserlo anche nei mesi estivi.

L’area, lo ricordiamo, venne spianata totalmente dopo l’abbattimento dello scheletro rimasto in piedi per decenni, all’interno di un ‘perimetro’ di scogli a debita distanza dal mare, per evitare che le auto si avvicinino troppo alla soglia della banchina. Dal Comune, nel febbraio scorso, era stata prevista una autorizzazione ad aprire per 120 giorni (fino a fine maggio) ma è arrivata negli ultimi giorni la conferma che saranno prorogati e si andrà sicuramente avanti fino a quando dal gruppo Reuben Brothers non saranno pronti al via dei lavori per l’albergo.

Le opere che Portosole dovrà eseguire a scomputo per la futura struttura ricettiva a 5 stelle, non subiranno nessun tipo di rallentamento, perché cantieri indipendenti. La prima è quella relativa alla rotonda di San Martino, che dovrebbe vedere il via ai lavori a settembre. Gli altri interventi, previsti dalla convenzione con la società che gestisce l’approdo matuziano sono: il parcheggio di Villa Magnolie, la viabilità e dei parcheggi di via Gavagnin e la passeggiata a valle della stessa strada, ovvero un marciapiede illuminato con la vista sul mare sotto corso Salvo D’Acquisto. Il tutto collegato con la viabilità verso via Vesco.