Taggia, polemica sul senso unico al ponte sull’Argentina: Federico attacca “La toppa è peggiore del buco”

Polemica sulla nuova organizzazione della viabilità nell’area del ponte sull’Argentina, all’altezza del campo sportivo Sclavi. A intervenire è Giuseppe Federico, del gruppo “Progettiamo il Futuro”, che in un comunicato critica la scelta del senso unico lungo l’argine sinistro del torrente Argentina e annuncia la presentazione di un’interrogazione in Consiglio comunale.

Nel documento diffuso nelle ultime ore, Federico parla apertamente di una soluzione che rischierebbe di aggravare i disagi per residenti e attività economiche. “I disagi enormi che quel senso unico di marcia sul ponte all’altezza del campo sportivo Sclavi e lungo l’Argine Sinistro del torrente Argentina sta creando e creerà per diversi mesi hanno una sola origine: la mancata realizzazione della passerella provvisoria sul ponte dell’Argentina, prevista e poi eliminata dal progetto perché troppo costosa e perché posizionata erroneamente in zona di cantiere. Oggi ci troviamo di fronte a una soluzione di ripiego che rischia di creare più problemi di quanti ne risolva: la classica situazione in cui la toppa è peggiore del buco”.

Nel comunicato si sottolinea come la scelta di intervenire sulla circolazione riguardi uno dei punti più delicati della viabilità locale. “Per rimediare a un’opera che non è stata realizzata si è deciso di intervenire sulla circolazione in uno dei punti più delicati della viabilità locale, imponendo un senso unico che, così com’è stato concepito, complica gli spostamenti quotidiani di residenti, lavoratori e attività economiche”.

Federico contesta anche la direzione del senso di marcia stabilita. “È assolutamente incomprensibile la scelta della direzione del senso unico. Se proprio si fosse voluto procedere con questa soluzione, sarebbe stato quantomeno più logico invertire il senso di marcia, consentendo la direzione da levante a ponente e non viceversa, riducendo l’impatto sulla circolazione e limitando i disagi per chi quotidianamente utilizza quell’asse viario”.

Secondo l’esponente di “Progettiamo il Futuro”, l’impostazione attuale rischierebbe inoltre di spostare il traffico sulle strade limitrofe. “Così com’è stata impostata la misura rischia di congestionare ulteriormente il traffico nelle strade limitrofe, come via San Francesco e via Levà, allungando i tempi di percorrenza e penalizzando un’intera area del territorio”.

Nel documento vengono citati anche i prossimi mesi, con una serie di appuntamenti che potrebbero aumentare la pressione sulla viabilità locale. “Un territorio che dovrà affrontare disagi quotidiani, disagi ogni lunedì per il mercato settimanale, disagi per le festività di Pasqua, disagi per manifestazioni sportive come prova di enduro e barrel on the beach e i disagi di tutto il periodo estivo”.

E sulla tempistica dei lavori Federico esprime dubbi. “Prevedere che il nuovo ponte possa essere completato entro il prossimo giugno è una scommessa su cui sconsiglierei di puntare”. Il gruppo annuncia quindi un’iniziativa politica. “Per questi motivi presenteremo un’interrogazione nella quale chiediamo all’amministrazione di fare chiarezza”.

Infine l’appello a rivedere le scelte adottate sulla viabilità. “Auspichiamo che la giunta e tutti gli enti coinvolti rivedano immediatamente le scelte sulla viabilità, valutando soluzioni più razionali e meno penalizzanti per la comunità”.