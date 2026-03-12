Taggia, lavori al via per il bypass della ciclabile: a partire da oggi senso unico a scendere sull’ultimo tratto dell’Argine Sinistro

Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del percorso alternativo che consentirà di ricongiungere la pista ciclabile della Riviera dei Fiori, in attesa della costruzione del nuovo ponte sul torrente Argentina.

A partire da oggi, giovedì 12 marzo, sarà istituito il senso unico di marcia verso Imperia, lungo il ponte all'altezza del campo sportivo Sclavi, e in direzione mare lungo il tratto di Argine Sinistro compreso tra il ponte e l’incrocio con la via Aurelia.

La modifica alla viabilità si rende necessaria per consentire agli operai comunali di delimitare l’area di cantiere e realizzare un percorso sicuro dedicato ai pedoni e alle biciclette, che permetterà di ristabilire la continuità della pista ciclabile.

Una volta completata l’opera provvisoria, il senso unico verrà comunque mantenuto, poiché il bypass ciclopedonale occuperà parte della carreggiata.