Sanremo, allarme nel palazzo popolare di via Margotti: cantine abbandonate, citofoni rotti e timori per la sicurezza

“Da sei anni chiediamo un intervento per la messa in sicurezza delle cantine e la riparazione dei citofoni ma, nonostante i tanti solleciti, stiamo ancora aspettando”. A parlare sono alcuni condomini del civico 3 di via Margotti a Sanremo, all’interno di un grande palazzo costruito circa 100 anni fa, nel quartiere di Baragallo. Si tratta di un doppio condominio (oltre al civico 3 anche l’attiguo 5) in una costruzione eretta dal governo Mussolini e che, nel tempo, è diventata proprietà del Comune ma gestita da Arte. I condomini, tutti affittuari, hanno chiesto un nostro intervento per visionare la situazione delle cantine: “Ci sono anfratti abbandonati a loro stessi – ci hanno detto – e, se non fosse per il rischio di essere poi querelati, avremmo messo mano personalmente per ripulire lo schifo che ci troviamo quotidianamente di fronte”.

Tra i tanti casi c’è anche quello della cantina di uno dei condomini che ci ha contattato, occupata da qualcuno con materiale di vario genere, tra cui una lavatrice e mobili che sono stati accatastati: “Dal Comune mi hanno detto di prendere quella a fianco – ci ha detto il condomino – ma, oltre ad essere stata di proprietà di una donna ora defunta, non so di chi sia il materiale e ci sono anche un paio di motorini di dubbia provenienza”. In alcuni sottoscala delle cantine sono presenti rifiuti e zetto, probabilmente residuo di qualche cantiere, e il vano cantine, seppur abbastanza decoroso, è in alcune zone a rischio igienico. C’è anche il vano contatori: “Sono stati appena cambiati – proseguono i condomini – sono nuovissimi ma i cavi che portano la corrente non sono stati messi nelle canalette ed abbiamo il timore di qualche incendio”.

C’è poi il capitolo citofoni: “Sono rotti da anni – proseguono i residenti – e, nonostante dal Comune ci abbiano detto di aver stanziato la somma necessaria per la riparazione, siamo in attesa. Sembra che ci sia un rimpallo tra palazzo Bellevue ed Arte ma noi siamo sempre senza la possibilità di utilizzare i citofoni. Senza dimenticare i problemi agli ascensori, i cui tasti funzionano quando ne hanno voglia”. Per terminare i residenti del civico 3 di via Margotti hanno chiesto nuovamente al Comune di concludere il lavoro di rimozione dei pini marittimi, iniziato tempo fa: “Sarebbe opportuno concluderlo – terminano – perché l’asfalto prospiciente ai nuovi alberi è in ottime condizioni mentre il resto è pericoloso per il transito in moto ed anche a piedi”.