Si rompe una tubazione, a Ventimiglia arriva l'autobotte: sarà posizionata in corso Limone Piemonte

Si rompe una tubazione a Ventimiglia e così gli abitanti rimangono senz'acqua. Giungerà un'autobotte in corso Limone Piemonte per ridurre i disagi riscontrati da ieri sera dai cittadini.
"Rivieracqua comunica che è in arrivo un'autobotte a servizio delle utenze sprovviste di acqua potabile in zona Roverino a causa dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica" - fa sapere l'Amministrazione comunale di Ventimiglia.
"Sarà posizionata in corso Limone Piemonte 176 a partire, indicativamente, dalle 13" - comunicano dal Comune.