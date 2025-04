Sanremo: ruba una bici elettrica di grande valore ad un minore, la Municipale lo ferma e scopre un traffico verso il Marocco (Foto)

Gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo hanno ritrovato negli ultimi giorni una bicicletta elettrica di ingente valore, che era stata rubata ad un minore che era in corso Garibaldi, dove si trovata insieme alla nonna.

Un uomo, approfittando di un attimo di distrazione del giovane, si era repentinamente impadronito della bici per poi darsi alla fuga. Sporta querela dalla madre del giovane, gli agenti hanno intavolato una rapida attività di indagine, svolta principalmente per mezzo delle telecamere di videosorveglianza cittadine. Sono stati ricostruiti i fatti e, il giorno dopo, gli agenti hanno riconosciuto l’autore del fatto, un extracomunitario irregolare sul territorio e gravato da diversi precedenti penali e di polizia.

L’uomo è stato fermato e, dai suoi spostamenti hanno scoperto che aveva ceduto la bici rubata ad un'altra persona, che a sua volta l’aveva caricata su un’auto. Gli agenti sono risaliti all’uomo che, in procinto di trasportare il mezzo in Marocco, lo ha riconsegnato ignorandone la provenienza furtiva.

La bicicletta, del valore di diverse migliaia di euro, è stata poi restituita al giovane e alla madre. Ancora una volta, la costante presenza sul territorio a tutela della sicurezza urbana e l’efficace utilizzo degli strumenti di videosorveglianza per attività di indagine, hanno risolto una fatto spiacevole, avvenuto in pieno giorno e ai danni di un minore. Non è da escludere che la vendita possa essere stata una delle tante che hanno visto negli ultimi tempi un traffico di mezzi elettrici verso il paese del Nord Africa.