Sanremo, il Casinò si conferma: anche nel 2024 verranno superati i 50 milioni di euro di introiti (Foto)

Non poteva esserci occasione migliore per confermare l'andamento della storica casa da gioco matuziana.Il Casinò di Sanremo si conferma anche nel 2024, come testimoniano i 49,5 milioni di euro di introiti ottenuti fino alla giornata di domenica 22 dicembre. Un dato che permetterà, anche nel 2024, di superare la barriera dei 50 milioni, esattamente come successo nel 2023, dove gli incassi si attestarono sui 52,7 milioni. L'annuncio è stato dato durante l'inaugurazione della mostra per i 120 anni di storia di quello che è uno dei simboli della storia sanremese.



In crescita anche le assunzioni, che tornano a crescere dopo il minimo di due anni fa: "Con sei giorni ancora a disposizione, pensiamo di eguagliare gli incassi del 2023 - spiega Ghinamo - Continuiamo a dare continuità, nonostante il 2023 sia stato straordinario e i casinò non siano più un'attività in monopolio. Questo lo conferma il piano assunzioni applicato nelle scorse settimane e che ci permette di avere 230 dipendenti. Un salto importante, visto che nel 2022 erano 170".

Un dato importante, che testimonia l'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni. "Il mondo è cambiato e paragonare i dati attuali a quelli di vent'anni fa non ha più senso, ma in questi anni abbiamo macinato utili su utili - conclude Ghinamo - Noi siamo una cenerentola rispetto ad altri casinò italiani e soprattutto abbiamo una forte concorrenza da parte di quelli francesi, che sono circa 200. Nonostante tutto questo, siamo soddisfatti per quello che stiamo facendo".