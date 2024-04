Formazione: il 16 e 17 aprile torna il salone provinciale 'Orientamenti' di Imperia al Palafiori di Sanremo (Foto e Video)

Dopo cinque anni di stop torna, martedì 16 e mercoledì 17 aprile al Palafiori di Sanremo, il Salone della Provincia di Imperia. L’appuntamento è dedicato alla presentazione dell'offerta di formazione e istruzione rivolta agli studenti delle "medie" che devono scegliere come proseguire il loro percorso d’istruzione. L’iniziativa è organizzata con Orientamenti da Regione Liguria, collaborano Provincia di Imperia, Ufficio Scolastico Provinciale e Comune di Sanremo.

“Grazie a un grande lavoro svolto da Regione Liguria con Orientamenti e con la collaborazione degli enti del territorio riproponiamo il nostro salone provinciale dedicato all’imperiese che coinvolgerà circa mille giovani studenti – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. L’evento si svolge in primavera e si rivolge agli studenti della seconda media che dovranno poi iscriversi a gennaio, per aiutarli a compiere una scelta consapevole e informata. Non esiste la scuola giusta, ma ciascuno deve trovare la scuola adatta con un percorso di raccolta di informazioni e riflessione. Un momento fondamentale di approfondimento per decidere il proprio futuro scolastico con cognizione e conoscenza delle possibilità offerte dal territorio. Proseguiamo con la strada intrapresa ormai da anni attraverso tutti gli eventi targati Orientamenti ovvero quella di essere un supporto, un appoggio, una guida costante per i ragazzi e per le loro scelte”.