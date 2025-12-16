Sanremo, primo confronto diretto tra discografici, Comune e categorie: dialogo sui costi del Festival

Primo contatto ‘di persona’, ieri mattina in Comune a Sanremo, tra l’assessore al turismo Alessandro Sindoni, i rappresentanti dei discografici e le associazioni di categoria. Erano presenti: il presidente di Federalberghi Sanremo, Silvio Di Michele, il collega di Confesercenti Maurizio Massimino e il presidente di Confcommercio Andrea Di Baldassarre.

Al termine del confronto, che ha seguito quello di alcune settimane fa tra l’assessore Sindoni e i discografici on line, è stato definito dalle associazioni di categoria molto interessante e importante. Si tratta di un confronto tra le parti, chiesto dai discografici che, nei mesi scorsi avevano lamentato gli eccessivi costi da sopportare a Sanremo.

Per il prossimo Festival la Rai ha aumentato di circa 12.000 euro il rimborso base riconosciuto a ciascun artista, che sale così a 75.000 euro, ai quali si aggiungono 3.000 euro per ogni componente in più in caso di band o gruppi musicali. Inoltre, sono previsti ulteriori 4.000 euro per l’ospite della serata dedicata alle cover, cifra che raddoppia a 8.000 euro se l’ospite è una band o un artista internazionale. Diverso il trattamento per le Nuove Proposte, che riceveranno un rimborso di 25.000 euro, con un’integrazione di 3.000 euro per ogni membro aggiuntivo nel caso di gruppi.

Sul tavolo odierno, ovviamente, il nodo dei prezzi degli hotel durante il Festival, motivo di proteste da parte di artisti e case discografiche nelle ultime edizioni. L’obiettivo dell’incontro è chiaramente trovare un equilibrio che permetta di contenere i costi senza penalizzare il comparto turistico, fondamentale per l’economia sanremese. Dalle associazioni di categoria è emersa soddisfazione per l’incontro odierno: “Le case discografiche rappresentano i cantanti e portano gente durante il Festival – hanno detto – e siamo assolutamente contenti che, sotto la regia dell’assessore Sindoni, si riesca a collaborare insieme. Non c’è mai stato un contatto diretto tra la parte commerciale della città e i discografici e, quello di oggi, è stato un ottimo inizio per lavorare insieme”.

Nel corso dell’incontro i discografici hanno confermato di essere molto legati alla città, una affermazione molto apprezzata dalle associazioni. Al momento non è stata presentata alcuna richiesta ma, a breve, è prevista una nuova riunione.