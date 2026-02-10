Chateau d’Ax è Title Sponsor di Casa Sanremo 2026

Chateau d’Ax sarà il Title Sponsor di Casa Sanremo 2026, portando nel cuore del Festival della Canzone Italiana la propria visione di comfort, eleganza e lifestyle. Il brand, simbolo del design italiano, trasformerà gli spazi dell’hospitality ufficiale del Festival in un luogo dove accoglienza e stile diventano parte integrante dell’esperienza musicale.

A Casa Sanremo, i divani e gli arredi firmati Chateau d’Ax diventeranno il palcoscenico naturale di incontri, interviste, dialoghi e momenti di condivisione tra artisti, giornalisti e ospiti. Un modo di interpretare l’ospitalità che rispecchia perfettamente la filosofia del marchio: il comfort non è solo benessere fisico, ma un modo di stare insieme, di creare connessioni e di vivere emozioni. Stay together, come recita il claim che accompagna il brand.

Questa presenza consolida un legame storico: da 19 anni Chateau d’Ax affianca Casa Sanremo in un percorso di crescita condivisa, fatto di visione, qualità e attenzione alle persone. Una collaborazione che oggi si rafforza ulteriormente, confermando il marchio come interprete contemporaneo dell’abitare e della relazione tra spazi e persone.

«Casa Sanremo Chateau d’Ax rappresenta perfettamente ciò che siamo – afferma Alessandro Colombo, Direttore Generale dell’azienda –. Un luogo dove nascono connessioni, emozioni e storie. Essere Title Sponsor significa portare il nostro modo di intendere il comfort in un contesto che celebra la condivisione, l’umanità e la bellezza dello stare insieme».

La partnership conferma il posizionamento di Chateau d’Ax come uno dei brand di riferimento del design italiano, capace di trasformare gli ambienti in esperienze e di interpretare l’abitare come dimensione emotiva oltre che funzionale.