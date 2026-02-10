 / Eventi

Beyblade X debutta al Carnevale di Camporosso: gli X-Treme Hornets portano il gioco in piazza per tutti

Prima collaborazione tra il club ponentino e il Comune: Open Day dedicato a grandi e piccoli durante il “Carnevale in piazza”

Domenica prossima sarà una gioranta importante per il mondo Beyblade sul ponente ligure: nasce infatti la prima collaborazione tra il club di Beyblade X degli X-Treme Hornets e il Comune di Camporosso. In occasione del tradizionale “Carnevale in piazza”, i bladers ponentini saranno ospiti della manifestazione con uno spazio interamente dedicato al gioco.

Accanto alle numerose attività previste – mercatini di artigianato, musica e dolci – i visitatori avranno la possibilità di avvicinarsi a Beyblade X grazie a un Open Day aperto a tutti, pensato per far conoscere questo Gear Sport a grandi e piccini. «Il Carnevale è una delle feste più colorate e inclusive dell’anno, ed è il contesto ideale per diffondere il gioco», spiegano dal club. Per l’occasione gli X-Treme Hornets metteranno a disposizione numerose arene, permettendo a chiunque di provare a lanciare liberamente e divertirsi insieme in un clima di festa.

L’iniziativa rientra tra le attività di promozione del club, affiliato a IBNA (Italian Beyblade National Association), che da tempo lavora per far crescere Beyblade X sul territorio ponentino, dove il gioco ha già riscosso notevole successo in precedenti appuntamenti. Un nuovo passo avanti, dunque, all’insegna dello sport, del gioco e della condivisione.

