Doppio appuntamento con Il “Festival di Musica Barocca”: da Händel al repertorio concertante del primo Settecento

Questa settimana doppio appuntamento mercoledì 11 febbraio e sabato 14 febbraio alle 17.00 nell'ex Oratorio di Santa Brigida.

Dopo il nuovo sold out di sabato, la quinta edizione del Festival di Musica Barocca dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo prosegue con due appuntamenti ravvicinati nell’affascinante cornice dell’ex Oratorio di Santa Brigida, nel cuore della Pigna, centro storico della città.

Il primo concerto della settimana - diretto dal M° Francesco D'arcangelo - si terrà mercoledì 11 febbraio alle 17.00.

Il programma è dedicato alla figura di Georg Friedrich Händel e al mondo dell’opera barocca, affiancando alcune delle sue arie più celebri a pagine strumentali di compositori a lui contemporanei.

In apertura la celeberrima aria “Ombra mai fu” da Serse, esempio emblematico della cantabilità händeliana, sospesa tra semplicità melodica e intensa spiritualità. Seguirà il Concerto op. 6 n. 7 di Evaristo Felice Dall’Abaco, pagina strumentale di grande equilibrio formale, in cui la solidità del linguaggio concertante si alterna a momenti di profonda introspezione.

Il ritorno alla scena operistica avviene con due pagine tratte da Rodelinda: il recitativo “Pompe vane di morte” e l’aria “Dove sei, amato bene”, tra le più toccanti del repertorio barocco come esempio di intensa espressione del dolore e dell’affetto. La Sinfonia in si bemolle maggiore di Giovanni Battista Ferrandini offrirà un momento di respiro strumentale, con una scrittura brillante e ben articolata, che riflette il gusto italiano diffuso nelle corti europee.

Seguirà un’altra intensa pagina operistica händeliana, dal Tolomeo, con il recitativo “Che più si tarda…” e l’aria “Stille amare”, capolavoro di malinconia e raffinatezza espressiva. La Sinfonia RV 168 di Antonio Vivaldi riporterà l’attenzione sulla tensione ritmica e sull’energia tipica del linguaggio veneziano.

Il programma si chiuderà con la celebre aria “Venti, turbini” da Rinaldo, travolgente e virtuosistica, che conclude il concerto con slancio teatrale ed energia drammatica.

Solista ospite il controtenore Logan Lopez Gonzalez, artista versatile apprezzato a livello internazionale per la sua intensità espressiva e il timbro luminoso, capace di restituire con grande forza comunicativa il repertorio barocco e operistico.

Alla vigilia del suo arrivo a Sanremo, dichiara: “La musica Barocca – e in particolare l’opera di Händel – è da sempre per me una fonte inesauribile di emozione e di intensità drammatica. Così come Bach rappresenta il grande maestro della musica sacra, Händel è, ai miei occhi, il maestro indiscusso dell’opera barocca. Ho scoperto la mia passione per il canto lirico proprio attraverso il Rinaldo di Händel: la sua musica è stata una vera rivelazione, ciò che per primo mi ha fatto desiderare di cantare l’opera e che ancora oggi continua a influenzare il mio modo di intendere la voce e la scena. Per questo concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo ho scelto quattro arie tratte interamente dal mondo operistico di Händel. Ogni brano abita un proprio paesaggio emotivo, ma insieme compongono un unico percorso, capace di rivelare tutta la forza espressiva della scrittura vocale barocca, dall’introspezione più intima alla virtuosità più luminosa. Sono particolarmente felice di lavorare con l’orchestra, perché credo profondamente che nelle opere di Händel l’orchestra rifletta spesso il mondo interiore dei personaggi. Il modo in cui la musica viene suonata deve essere intimamente connesso alle emozioni espresse in scena: è proprio questo linguaggio emotivo condiviso tra voce e orchestra che non vedo l’ora di esplorare insieme”

Il secondo appuntamento della settimana con il Festival di Musica Barocca si terrà sabato 14 febbraio alle 17.00 e vedrà alla direzione il M° Biagio Micciulla.

Il programma è dedicato al repertorio concertante del primo Settecento, con particolare attenzione al ruolo dell’oboe come strumento solista e alla varietà delle scuole europee - Italia, Francia e area germanica - che ne hanno valorizzato il timbro espressivo.

Ad accompagnare il pubblico in questo percorso ricco di contrasti stilistici e raffinate soluzioni formali il solista ospite, l’oboista Luca Marino.

Il concerto si aprirà con il Concerto op. 6 n. 8 di Evaristo Felice Dall’Abaco, pagina compatta e incisiva, in cui energia ritmica e intensità espressiva si alternano in un equilibrio tipico del linguaggio concertante italiano. Seguirà il Concerto per oboe HWV 287 di Georg Friedrich Händel, capolavoro del repertorio solistico barocco, che mette in luce la cantabilità dello strumento nel Grave iniziale e nella Sarabanda centrale, per poi concludersi con movimenti di grande vivacità.

Il Concerto op. 7 n. 4 di Tomaso Giovanni Albinoni offrirà un esempio di scrittura limpida ed elegante per archi, caratterizzata da melodie ampie e da una forma di grande chiarezza. Di particolare rilievo il Concerto per oboe op. 7 n. 3 di Jean-Marie Leclair, in cui lo stile italiano si fonde con la raffinatezza francese, dando vita a una scrittura brillante, virtuosistica e al tempo stesso ricca di finezza espressiva.

Chiuderà il programma la Sinfonia n. 3 di Giovanni Battista Sammartini, figura chiave nello sviluppo della sinfonia preclassica, con una pagina energica e luminosa che anticipa il linguaggio del classicismo per chiarezza formale e slancio ritmico.

“Il Barocco (quasi) senza Vivaldi” si articola in otto concerti che intrecciano ricerca musicologica, rigore filologico e piacere dell’ascolto. Un progetto che vuole far conoscere o far riscoprire al pubblico un’epoca di grande fermento creativo, segnata da viaggi, contaminazioni culturali e sperimentazioni continue.

Tutti i concerti del Festival di Musica Barocca si terranno alle 17:00 negli spazi suggestivi dell’Ex Oratorio di Santa Brigida, nel cuore della Pigna di Sanremo.

L’ingresso prevede il biglietto a tariffa unica a € 5,00.



Considerata la capienza limitata della sala, si invita il gentile pubblico a verificare preventivamente la disponibilità di posti contattando il numero WhatsApp 347 574 2190 oppure a procedere direttamente con l’acquisto online tramite il sito www.sinfonicasanremo.it



