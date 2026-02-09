Vallecrosia, divertimento e beneficenza al torneo distrettuale di burraco (Foto)

Divertimento e beneficenza a Vallecrosia. In tanti, sabato pomeriggio, si sono ritrovati nella sala polivalente per giocare a burraco prendendo così parte al 15esimo torneo distrettuale di burraco con finalità benefica pro LCIF.

Un successo l'iniziativa solidale proposta dal Lions Club Bordighera Ottoluoghi in collaborazione con l'associazione Le Cinque Torri a favore dei comuni che hanno subito danni per il maltempo, come Niscemi in Sicilia. Al termine della premiazione si è svolto un momento conviviale.

All'evento erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco Fabio Perri e il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi. "Un’iniziativa che ha rappresentato un’importante occasione di incontro e socialità, resa ancora più significativa dalla raccolta fondi a favore delle regioni colpite dal ciclone Harry" - dice l'Amministrazione Perri - "Eventi come questo evidenziano il valore della solidarietà, della vicinanza alle persone e dell’attenzione verso chi è più fragile. Un sentito ringraziamento va al Lions Club Bordighera Ottoluoghi e al Centro Anziani 5 Torri per il costante impegno nel promuovere momenti di comunità e sostegno concreto".