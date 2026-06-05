Ventimiglia, la SPES aps raccoglie 33mila euro grazie a più di 1.250 cittadini firmatari nel 5x1000

Sono 1.252 i cittadini che nel 2025 hanno destinato il proprio 5x1000 a SPES Aps di Ventimiglia, raccogliendo ben 33.218,79 euro, quattromila in più rispetto all'anno precedente e un risultato che posiziona l'associazione in una fascia di eccellenza, al primo posto tra gli Enti del territorio, anche davanti a realtà molto consolidate.

Un dato che non sorprende soltanto per i numeri, ma per quello che racconta. Il consenso popolare di SPES Aps continua a crescere perché è stato fatto un lavoro silenzioso ma costante nel generare fiducia. Mille e passa firme rappresentano una capacità di intercettare e, ancora più importante, di mantenere un sostegno che è davvero popolare, diffuso, radicato.

In questo risultato c'è il contributo di chi ha firmato, ma anche il lavoro dietro le quinte di chi ha costruito le condizioni per questa fiducia. SPES raccoglie nonostante la concorrenza sempre in crescita. Il risultato è anche eredità, è il lavoro che Luciano Codarri ha seminato e che continua a produrre frutti.

"Grazie a questo risultato - afferma Matteo Lupi, Presidente SPES Aps - potremo terminare di finanziare l'opera di ristrutturazione del co-housing di Perinaldo e rafforzare ulteriormente il nostro impegno nell'inserimento lavorativo di giovani persone con disabilità".