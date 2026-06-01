Sanremo, inaugura il “Servizio Amico”, nuovo centro di accoglienza e servizi per le persone in condizioni di povertà ed emarginazione

Sarà inaugurato venerdì 5 giugno 2026 alle ore 12, in via Marsaglia, di fronte all’Emporio Solidale, il “Servizio Amico”, nuovo centro di servizi e accoglienza dedicato alle persone che vivono condizioni di grave povertà ed emarginazione.

Realizzato dal Comune di Sanremo, attraverso l’assessorato ai Servizi Sociali e in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 2 sanremese, il nuovo presidio nasce con l’obiettivo di offrire non soltanto un sostegno materiale, ma anche un punto di riferimento capace di restituire ascolto, vicinanza e dignità alle persone più fragili.

Il Centro è stato avviato sul territorio grazie ai fondi del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 1.3 “Stazione di Posta e Housing temporaneo”, destinati prioritariamente all’attivazione del servizio.

Con l’apertura della nuova sede sarà garantita, su tutto il territorio dell’Ambito, l’erogazione del Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS) a favore delle persone che si trovano in condizioni di povertà, rendendo esigibili i diritti sociali e sanitari di ogni persona presente sul territorio.

“Con l’inaugurazione del ‘Servizio Amico’ – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara, con delega ai Servizi Sociali – si compie un passo avanti nel contrasto alle nuove povertà e all’emarginazione sociale sul territorio. Questa struttura non vuole essere un semplice punto di erogazione di servizi assistenziali ma un luogo di ascolto, dignità e ripartenza per chi attraversa un momento di grave fragilità. Grazie ad un approccio multidisciplinare e alla sinergia dell’Ambito Territoriale, puntiamo a restituire centralità alla persona, affinché nessuno si senta invisibile o abbandonato a se stesso”.

Il “Servizio Amico” avrà sede in via Marsaglia, di fronte all’Emporio Solidale, e osserverà i seguenti orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 16, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.

Tra i servizi messi a disposizione figurano un’équipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi e assistenti sociali per la presa in carico delle persone, attività di orientamento e supporto amministrativo, giuridico e legale, la raccolta delle posizioni anagrafiche delle persone senza dimora e l’accompagnamento ai servizi anagrafici, il fermo posta, le docce, la lavanderia, l’unità di strada, la distribuzione alimentare presso l’Emporio Solidale, la distribuzione di vestiario e il deposito bagagli.

Il Centro nasce per essere al servizio delle persone che vivono una condizione di povertà, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, favorendo l’accesso ai diritti e promuovendo percorsi di cura e attenzione verso sé stessi.