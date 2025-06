Sanremo: progetto per il restyling di Villa Helios, fermato da un intoppo burocratico dovrebbe ripartire a breve

La ristrutturazione di Villa Helios, la storia clinica chiusa ormai da tempo nella zona di Pian di Poma, non è dietro l’angolo ma manca davvero poco all’acquisizione da parte di Alessandro Masu, imprenditore e presidente della Sanremese.

Manca solo una modifica dell’attuale proprietà relativa ad un abuso per il quale non è stato ancora possibile portare a termine il rogito dal Notaio. Servirà una sanatoria e, solo al termine di questa, Masu si siederà nuovamente al tavolo per l’acquisizione della storica costruzione sanremese che dovrà essere prima demolita e poi ricostruita.

E’ prevista una struttura polifunzionale rivolto a ragazzi ed anziani, con una serie di servizi legati alla medicina e allo sport, insieme ad un centro studi per i giovani, una parafarmacia e una foresterie per gli atleti con la volontà di migliorare viabilità e parcheggi.

L'iter ha avuto qualche intoppo ma dovrebbe ripartire a breve: “Il nostro – ha detto Masu - è un progetto che si integra perfettamente con i lavori degli spogliatoi e con i campi”. Ora non resta che attendere l’acquisto della struttura, visto che il presidente della Sanremese si è dichiarato pronto a far partire l’intervento che dovrebbe durare due anni.